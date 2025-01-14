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Posted 14 января, 07:12

Published 14 января, 07:12

Modified 14 января, 07:14

Updated 14 января, 07:14

Тюменская ёлочка вошла в топ-10 конкурса «Ёлки России»

Тюменская ёлочка вошла в топ-10 конкурса «Ёлки России»

14 января 2025, 07:12
Фото: Департамент ЖКХ ТО.
Сюжет
Новый год
Нарядная ёлка на улице Дзержинского в Тюмени стала лауреатом конкурса «Ёлки России». По всей стране выбирали новогодние деревья, отражающие локальную аутентичность региона.

Народному жюри доверили выбрать трех победителей и семь лауреатов. 783 593 россиян проголосовали за понравившуюся им ёлочку в официальной группе федерального проекта во «ВКонтакте». Три первых места в конкурсе заняли новогодние красавицы из Санкт-Петербурга, Чечни и Подмосковья.

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Тюменская ёлочка на улице Дзержинского вошла в число призеров, рассказали в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. Ее соседками по топ-10 стали украшенные ёлочки из Башкирии и Татарстана, Белгородской и Смоленской областей, Приморского края, КБР.

«Хочу сказать большое спасибо мастерам, которые так талантливо нарядили одну из лучших новогодних елей страны. Отдельная благодарность всем, кто подключился к голосованию», — сказал глава департамента Семён Тегенцев.
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Награждение победителей и призеров состоится 23 апреля в Москве. Призы вручат представителям регионов на площадке V Международной выставки-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025.

В Тюмени творчески подошли не только к украшению ёлки. Руководство Росгвардии решило отправить Деда Мороза для поздравления детей участников СВО на броневике.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Конкурсы#Новый год
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