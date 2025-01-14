Тюменская ёлочка вошла в топ-10 конкурса «Ёлки России»

Народному жюри доверили выбрать трех победителей и семь лауреатов. 783 593 россиян проголосовали за понравившуюся им ёлочку в официальной группе федерального проекта во «ВКонтакте». Три первых места в конкурсе заняли новогодние красавицы из Санкт-Петербурга, Чечни и Подмосковья.