Тюменская ёлочка вошла в топ-10 конкурса «Ёлки России»

Posted 14 января, 07:12
Published 14 января, 07:12
Modified 14 января, 07:14
Updated 14 января, 07:14
Народному жюри доверили выбрать трех победителей и семь лауреатов. 783 593 россиян проголосовали за понравившуюся им ёлочку в официальной группе федерального проекта во «ВКонтакте». Три первых места в конкурсе заняли новогодние красавицы из Санкт-Петербурга, Чечни и Подмосковья.
Тюменская ёлочка на улице Дзержинского вошла в число призеров, рассказали в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. Ее соседками по топ-10 стали украшенные ёлочки из Башкирии и Татарстана, Белгородской и Смоленской областей, Приморского края, КБР.
«Хочу сказать большое спасибо мастерам, которые так талантливо нарядили одну из лучших новогодних елей страны. Отдельная благодарность всем, кто подключился к голосованию», — сказал глава департамента Семён Тегенцев.
Награждение победителей и призеров состоится 23 апреля в Москве. Призы вручат представителям регионов на площадке V Международной выставки-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025.
В Тюмени творчески подошли не только к украшению ёлки. Руководство Росгвардии решило отправить Деда Мороза для поздравления детей участников СВО на броневике.