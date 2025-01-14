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Posted 14 января, 04:32

Published 14 января, 04:32

Modified 14 января, 04:35

Updated 14 января, 04:35

Суд отправил тюменку зарабатывать алименты для четырех детей

Суд отправил тюменку зарабатывать алименты для четырех детей

14 января 2025, 04:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Жительница Казанского района бросила четырех детей и уклонялась от уплаты алиментов. Теперь ей придется потрудиться, чтобы отработать хотя бы часть долга.

В декабре 2023 года Татьяну лишили родительских прав в отношении четырех детей в возрасте от года до 16 лет. С тех пор женщина не делала попыток увидеться с ними или передать какие-то вещи. И столько же уклонялась от уплаты алиментов.

В мае 2024 года женщину привлекли к административной ответственности, но ситуация не изменилась. Задолженность продолжила расти, пока не достигла 492 643 рубля. Тогда возбудили уголовное дело, и злостную алиментщицу предали суду.

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Казанский районный суд признал Татьяну виновной в неуплате алиментов и приговорил к исправительным работам на 10 месяцев. Из ее заработка будут вычитать 5% в доход государства, которое содержит четырех брошенных матерью детей.

Как писал «Наш Город», житель Тюмени только под угрозой уголовного дела выплатил долг по алиментам в 400 тыс. рублей.

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#Марина Коржина#Общество#Суд#Алименты
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