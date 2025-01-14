Навалили и сбежали: в Тюмени обострилась проблема с уборкой снега

Горожане активно жалуются не только на некачественную уборку снега, но и на то, что снег часто складируется рядом с многоквартирными домами. Это приводит к образованию больших сугробов, которые не только затрудняют передвижение, но и создают дополнительные проблемы, снег может блокировать подъезды и затруднять выезд автомобилей из дворов. Кроме того, когда снег тает, что уже неудивительно для текущей тюменской зимы, образуются лужи, возникает риск гололёда. Это, в свою очередь, может привести к падениям и травмам, особенно в зимний период.