Навалили и сбежали: в Тюмени обострилась проблема с уборкой снега

Posted 14 января, 07:06
Published 14 января, 07:06
Modified 14 января, 07:08
Updated 14 января, 07:08
Многие тюменцы живут во дворах еще с прошлогодним снегом. Горожане жалуются, что территории не убирают в течение всего зимнего сезона.
«Не убирают снег! За всю зиму не разу! На автомобиле проехать сложно, управляющая компания говорит, передали ваш двор городу, до квартальной дозвониться не возможно, один раз дозвонился ничего внятного не сказала, сказала перезвонит, но как обычно только обещания!», — негодует тюменец из 42 дома на Червишевском тракте.
И эта проблема не единична.
«С начала зимы ни разу не проводилась очистка дворовой территории по адресу ул. Советская д. 95. Из-за колеи трудно парковаться и выезжать с парковки, т. к. машина буксует», — сообщают горожане.
«В этом году производится некачественная уборка снега с Прокопия Артамонова 7. При уборке снега с территории не убирают снег во всех прилегающих домах! Что очень мешает безопасно передвигаться пешеходам (в том числе мамам с колясками), а так же автомобилям, их заносит», — негодуют тюменцы.
Горожане активно жалуются не только на некачественную уборку снега, но и на то, что снег часто складируется рядом с многоквартирными домами. Это приводит к образованию больших сугробов, которые не только затрудняют передвижение, но и создают дополнительные проблемы, снег может блокировать подъезды и затруднять выезд автомобилей из дворов. Кроме того, когда снег тает, что уже неудивительно для текущей тюменской зимы, образуются лужи, возникает риск гололёда. Это, в свою очередь, может привести к падениям и травмам, особенно в зимний период.
«При производстве зимних уборочных работ складируют снег: на газоне во дворе, рядом со зданием, строением или сооружением, на межквартальном проезде рядом с колодцем (люком)», — пишут тюменцы, живущие на Федюнинского, Циолковского, Шиллера и Московском тракте.
Как объясняет юрист Константин Долгих, в соответствии с нормативно-правовыми актами, уборка снега и его складирование во дворах регулируются местными властями и управляющими компаниями.
«Согласно ГОСТам и санитарным нормам, снег не должен складироваться в местах общего пользования, особенно если это мешает нормальному функционированию двора. В первую очередь, снег должен вывозиться в специально отведенные для этого места — на площадки для складирования снега или за пределы жилых территорий», — говорит специалист.
Кроме того, в Тюмени есть правила, регламентирующие работу управляющих компаний, которые обязаны своевременно очищать территорию от снега, а также следить за тем, чтобы снежные заносы не нарушали жизнедеятельность горожан.
Помните, что согласно требованиям ГОСТ, на пешеходных дорожках, где в час проходит более 250 человек, необходимо провести уборку в течение одного часа. Если проходимость составляет от 100 до 250 человек в час, то время уборки увеличивается до двух часов. На участках с более низкой проходимостью уборка может занять до трёх часов.
При гололёде на участках с высокой проходимостью уборка может занять до 12 часов. Если проходимость составляет от 100 до 250 человек в час, то время уборки увеличивается до 18 часов. На участках с низкой проходимостью уборка может занять до 24 часов. При этом временное складирование снега с разрешенных зонах допускается на срок не более 14 дней.
Если вы столкнулись с проблемой некачественной уборки снега во дворе, то можно обратиться в несколько инстанций для решения ситуации.
Во-первых, можно обратиться в управляющую компанию, которая отвечает за уборку снега и уборку территории вокруг многоквартирного дома. Управляющие компании обязаны оперативно решать такие вопросы, если это входит в их обязательства, и соблюдать все требования по безопасности.
Во-вторых, можно обратиться в местные органы власти — администрацию города Тюмени. В случае, если проблема не решается на уровне управляющей компании, администрация может вмешаться и принять меры для устранения нарушения. Особенно важно, чтобы обращения поступали в те моменты, когда ситуация становится угрожающей безопасности, например, когда снежные сугробы создают препятствия для нормального движения или угрожают травмами.
Еще одним вариантом является обращение в Роспотребнадзор, который следит за соблюдением санитарных норм. Если снег складируется в нарушении санитарных правил или создаются опасные условия для жителей, Роспотребнадзор может провести проверку и наложить штрафы на организации, ответственные за уборку территории.
Кроме того, существуют онлайн-платформы, такие как портал «Наш Тюмень», где граждане могут оставлять жалобы на качество работы коммунальных служб, включая вопросы, связанные с уборкой снега. Через такие платформы жалобы поступают напрямую в органы местной власти, что ускоряет процесс реагирования.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что ребенок пострадал во время механизированной уборки снега в центре Тюмени.