Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал бойцам СВО гладкоствольное ружье

Posted 14 января, 06:37
Published 14 января, 06:37
Modified 14 января, 06:39
Updated 14 января, 06:39
Дмитрий Артюхов передал ямальским военнослужащим СВО пятизарядное гладкоствольное ружье и 350 патронов к нему. Такой тип оружия зарекомендовал себя эффективным средством в борьбе с одной из главных угроз передовой — дронами.
В своем телеграм-канале губернатор Ямала призвал жителей округа последовать примеру и отправить хранящееся дома ружье туда, где оно сейчас нужнее — на линию фронта спецоперации. По информации главы субъекта, сейчас на руках ямальцев более 20 тысяч единиц оружия, и многое простаивает в сейфах.
Передать имеющееся или приобретенное ружье можно в ближайшем отделении Росгвардии. Там быстро оформят все документы. Военнослужащие, которые будут возвращаться из отпуска с Ямала, заберут наши ружья с собой в подразделения. Ямал своих не бросает, поможем делом и сейчас, — подчеркнул Дмитрий Артюхов и поблагодарил ямальцев, вовлеченных в поддержку защитников.
Всего за последний год жители округа направили на фронт свыше 180 единиц гладкоствольного оружия и более восьми тысяч патронов к нему. Передачу по упрощенной решением президента РФ процедуре осуществляют через управление Росгвардии. Заявителя при обращении включают в отдельный список. По нему владельцев уведомляют о дате и времени передачи оружия представителю воинской части, который перевезет в зону СВО сданное оружие. Право собственности с бывшего владельца снимается, как только оружие доставляют в воинскую часть и ставят в ней на учет.