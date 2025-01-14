Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал бойцам СВО гладкоствольное ружье

Всего за последний год жители округа направили на фронт свыше 180 единиц гладкоствольного оружия и более восьми тысяч патронов к нему. Передачу по упрощенной решением президента РФ процедуре осуществляют через управление Росгвардии. Заявителя при обращении включают в отдельный список. По нему владельцев уведомляют о дате и времени передачи оружия представителю воинской части, который перевезет в зону СВО сданное оружие. Право собственности с бывшего владельца снимается, как только оружие доставляют в воинскую часть и ставят в ней на учет.