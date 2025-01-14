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Posted 14 января, 06:37

Published 14 января, 06:37

Modified 14 января, 06:39

Updated 14 января, 06:39

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал бойцам СВО гладкоствольное ружье

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал бойцам СВО гладкоствольное ружье

14 января 2025, 06:37
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО.
Он призвал ямальцев последовать примеру — передать оружие военнослужащим.

Дмитрий Артюхов передал ямальским военнослужащим СВО пятизарядное гладкоствольное ружье и 350 патронов к нему. Такой тип оружия зарекомендовал себя эффективным средством в борьбе с одной из главных угроз передовой — дронами.

В своем телеграм-канале губернатор Ямала призвал жителей округа последовать примеру и отправить хранящееся дома ружье туда, где оно сейчас нужнее — на линию фронта спецоперации. По информации главы субъекта, сейчас на руках ямальцев более 20 тысяч единиц оружия, и многое простаивает в сейфах.

Передать имеющееся или приобретенное ружье можно в ближайшем отделении Росгвардии. Там быстро оформят все документы. Военнослужащие, которые будут возвращаться из отпуска с Ямала, заберут наши ружья с собой в подразделения. Ямал своих не бросает, поможем делом и сейчас, — подчеркнул Дмитрий Артюхов и поблагодарил ямальцев, вовлеченных в поддержку защитников.

Всего за последний год жители округа направили на фронт свыше 180 единиц гладкоствольного оружия и более восьми тысяч патронов к нему. Передачу по упрощенной решением президента РФ процедуре осуществляют через управление Росгвардии. Заявителя при обращении включают в отдельный список. По нему владельцев уведомляют о дате и времени передачи оружия представителю воинской части, который перевезет в зону СВО сданное оружие. Право собственности с бывшего владельца снимается, как только оружие доставляют в воинскую часть и ставят в ней на учет.

#Общество#Россия#Губернатор#Военнослужащие#Росгвардия#Дмитрий Артюхов#СВО#Правительство ЯНАО
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