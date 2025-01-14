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Posted 14 января, 02:27

Published 14 января, 02:27

Modified 14 января, 10:08

Updated 14 января, 10:08

ФСБ предложила перенести границу с Казахстаном в Тюменской области

ФСБ предложила перенести границу с Казахстаном в Тюменской области

14 января 2025, 02:27
Фото: Нейросеть. 1MI.
Федеральная служба безопасности предложила уточнить российско-казахстанскую границу в пределах Тюменской области. Текст законопроекта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

ФСБ уточнила координаты разделительной линии между Россией и Казахстаном для более правильного определения пределов пограничной зоны на территории Тюменской области. В документе также содержатся предложения ведомства по установлению мест и времени для прохода людей и проезда транспорта в пограничную зону.

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Авторы законопроекта подчеркнукли, что главная цель всех изменений — лучшая защита пределов России. В документ включены предложения пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, согласованные с главой региона Александром Моором.

Россия ведет последовательную работу в сфере уточнения границ с соседями. В ноябре 2024 года был принят аналогичный документ по российско-казахстанской границе в пределах Челябинской области.

«Наш Город» сообщал, что россияне стали приоритетным источником дохода для туристической сферы Казахстана: расходы россиян выросли на 8,6% за год.

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