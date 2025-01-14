ФСБ предложила перенести границу с Казахстаном в Тюменской области

Posted 14 января, 02:27
Published 14 января, 02:27
Modified 14 января, 10:08
Updated 14 января, 10:08
ФСБ уточнила координаты разделительной линии между Россией и Казахстаном для более правильного определения пределов пограничной зоны на территории Тюменской области. В документе также содержатся предложения ведомства по установлению мест и времени для прохода людей и проезда транспорта в пограничную зону.
Авторы законопроекта подчеркнукли, что главная цель всех изменений — лучшая защита пределов России. В документ включены предложения пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, согласованные с главой региона Александром Моором.
Россия ведет последовательную работу в сфере уточнения границ с соседями. В ноябре 2024 года был принят аналогичный документ по российско-казахстанской границе в пределах Челябинской области.
«Наш Город» сообщал, что россияне стали приоритетным источником дохода для туристической сферы Казахстана: расходы россиян выросли на 8,6% за год.