ФСБ предложила перенести границу с Казахстаном в Тюменской области

ФСБ уточнила координаты разделительной линии между Россией и Казахстаном для более правильного определения пределов пограничной зоны на территории Тюменской области. В документе также содержатся предложения ведомства по установлению мест и времени для прохода людей и проезда транспорта в пограничную зону.