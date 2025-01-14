Эксперт прокомментировал попытку атаки на «Турецкий поток» со стороны ВСУ

По сообщению «Ридуса», Малькевич считает, что такие действия не являются единичным случаем, а входят в план США по подрыву экономической стабильности в Европе. Первым актом, по словам эксперта, стали атаки на «Северный поток». Следующий шаг — отключение транзита российского газа в страны Европы через Украину. Теперь идет попытка разрушить «Турецкий поток», последний оставшийся маршрут для поставок российского газа в ЕС.