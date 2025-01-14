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Posted 14 января, 07:31

Published 14 января, 07:31

Modified 14 января, 07:33

Updated 14 января, 07:33

Эксперт прокомментировал попытку атаки на «Турецкий поток» со стороны ВСУ

14 января 2025, 07:31
Член Совета по правам человека Александр Малькевич прокомментировал попытку ВСУ напасть на компрессорную станцию в Краснодарском крае. По его словам, это форма энергетического терроризма, поскольку через эту станцию газ по трубопроводу «Турецкий поток» поступает в Европу.

По сообщению «Ридуса», Малькевич считает, что такие действия не являются единичным случаем, а входят в план США по подрыву экономической стабильности в Европе. Первым актом, по словам эксперта, стали атаки на «Северный поток». Следующий шаг — отключение транзита российского газа в страны Европы через Украину. Теперь идет попытка разрушить «Турецкий поток», последний оставшийся маршрут для поставок российского газа в ЕС.

Украинская сторона стремится шантажировать Европу, чтобы продолжить получать оружие и финансирование. Оружие затем реализуется, а деньги присваиваются. Здесь наблюдается явная выгода для США. Обнищавшая, замерзающая и голодающая Европа весьма удобна для Вашингтона, считает эксперт. Без российского газа европейцы будут вынуждены покупать топливо по завышенным ценам у США, подытожил Малькевич.

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