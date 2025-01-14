Posted 14 января, 07:31
Published 14 января, 07:31
Modified 14 января, 07:33
Updated 14 января, 07:33
По сообщению «Ридуса», Малькевич считает, что такие действия не являются единичным случаем, а входят в план США по подрыву экономической стабильности в Европе. Первым актом, по словам эксперта, стали атаки на «Северный поток». Следующий шаг — отключение транзита российского газа в страны Европы через Украину. Теперь идет попытка разрушить «Турецкий поток», последний оставшийся маршрут для поставок российского газа в ЕС.
Украинская сторона стремится шантажировать Европу, чтобы продолжить получать оружие и финансирование. Оружие затем реализуется, а деньги присваиваются. Здесь наблюдается явная выгода для США. Обнищавшая, замерзающая и голодающая Европа весьма удобна для Вашингтона, считает эксперт. Без российского газа европейцы будут вынуждены покупать топливо по завышенным ценам у США, подытожил Малькевич.