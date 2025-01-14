Эксперт Демидов считает, что «Газпром» сокращает штат из-за убытков на рынке ЕС

Posted 14 января, 08:55
Published 14 января, 08:55
Modified 14 января, 08:57
Updated 14 января, 08:57
Агентство «Ридус» пообщалось с независимым экспертом рынка нефти и газа Владимиром Демидовым. Он прокомментировал для издания планы «Газпрома» провести массовое сокращение сотрудников центрального аппарата компании.
Эксперт объяснил, что это решение связано с финансовыми потерями «Газпрома» на рынке стран Евросоюза, где компания получала до двух третей выручки. По его словам, корпорация раньше получала от продажи газа в европейские страны около 130-140 миллиардов долларов в год. На сегодняшний день эта сумма составляет около 70 миллиардов. Из-за этого компания не может содержать столь большой административный аппарат.
Ранее портал 47news сообщил, что в «Газпроме» рассматривают возможность сокращения части центрального аппарата. С подобным предложением, по информации издания, выступила зампредседателя правления компании Елена Илюхина. Отмечается, что штат центрального аппарата компании сегодня насчитывает 4,1 тысячи человек. Он может быть сокращен до 2,5 тысяч человек.