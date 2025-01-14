Эксперт Демидов считает, что «Газпром» сокращает штат из-за убытков на рынке ЕС

Эксперт объяснил, что это решение связано с финансовыми потерями «Газпрома» на рынке стран Евросоюза, где компания получала до двух третей выручки. По его словам, корпорация раньше получала от продажи газа в европейские страны около 130-140 миллиардов долларов в год. На сегодняшний день эта сумма составляет около 70 миллиардов. Из-за этого компания не может содержать столь большой административный аппарат.