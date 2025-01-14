Бастрыкин потребовал доклад о слепнущем школьнике из Тюмени

Днем 13 января в прессе появилась история Платона, который почти перестал видеть одним глазом, и его мамы, отчаявшейся добиться справедливости. Вечером того же дня Управление СКР по Тюменской области сообщило, что инцидент с тюменским школьником стал основанием для уголовного дела по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).