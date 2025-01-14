Бастрыкин потребовал доклад о слепнущем школьнике из Тюмени

Posted 14 января, 03:03
Published 14 января, 03:03
Modified 14 января, 10:07
Updated 14 января, 10:07
Днем 13 января в прессе появилась история Платона, который почти перестал видеть одним глазом, и его мамы, отчаявшейся добиться справедливости. Вечером того же дня Управление СКР по Тюменской области сообщило, что инцидент с тюменским школьником стал основанием для уголовного дела по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
«Неустановленные должностные лица школы недобросовестно отнеслись к возложенным на них обязанностям по обеспечению жизни и здоровья обучающихся. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Следователи заявили, что будут искать среди администрации школы тех, кто проявил халатность в обеспечении безопасности учеников и организации профилактической работы.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.
Как писал «Наш Город», мама Платона обратилась в суд после отказов СКР и полиции возбуждать уголовное дело по факту драки. Школа не признала свою вину, предложив 30 тыс. рублей компенсации за факт травмирования ученика.