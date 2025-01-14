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Posted 14 января, 03:03

Published 14 января, 03:03

Modified 14 января, 10:07

Updated 14 января, 10:07

Бастрыкин потребовал доклад о слепнущем школьнике из Тюмени

Бастрыкин потребовал доклад о слепнущем школьнике из Тюмени

14 января 2025, 03:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Драка
Глава Следственного комитета запросил подробности расследования школьной драки, после которой мальчик начал терять зрение. Тюменские следователи срочно возбудили уголовное дело, когда история попала в СМИ.

Днем 13 января в прессе появилась история Платона, который почти перестал видеть одним глазом, и его мамы, отчаявшейся добиться справедливости. Вечером того же дня Управление СКР по Тюменской области сообщило, что инцидент с тюменским школьником стал основанием для уголовного дела по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

«Неустановленные должностные лица школы недобросовестно отнеслись к возложенным на них обязанностям по обеспечению жизни и здоровья обучающихся. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
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Следователи заявили, что будут искать среди администрации школы тех, кто проявил халатность в обеспечении безопасности учеников и организации профилактической работы.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Как писал «Наш Город», мама Платона обратилась в суд после отказов СКР и полиции возбуждать уголовное дело по факту драки. Школа не признала свою вину, предложив 30 тыс. рублей компенсации за факт травмирования ученика.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Школа#Драка#Александр Бастрыкин
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