nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 09:02

Published 13 января, 09:02

Modified 13 января, 12:24

Updated 13 января, 12:24

«Зонтичные» поручительства обеспечат МСП 30 млрд рублей за 3 месяца

«Зонтичные» поручительства обеспечат МСП 30 млрд рублей за 3 месяца

13 января 2025, 09:02
Фото: 1MI.
Корпорация МСП довела до банков-партнеров лимиты на 15 миллиардов рублей суммарно, реализуя программу «зонтичных» поручительств для малого и среднего бизнеса. Благодаря этому инструменту развития предпринимательства компании смогут получить в I квартале 30 миллиардов рублей кредитных средств.

Механизм «зонтичных» поручительств с начала текущего года будет воплощаться в жизнь в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает ТАСС.

«Зонтичные» поручительства помогают предпринимателям получать заемное финансирование при отсутствии и недостатке залогов. Данная инициатива входит в число самых успешных инструментов развития МСП, она является частью обновленной стратегии развития Корпорации МСП. С таким сообщением выступил глава Корпорации Александр Исаевич, отметив, что по прогнозам данный инструмент поможет до 2030 года малому и среднему бизнесу привлечь как минимум 1,3 триллиона рублей в формате банковских кредитов. Сейчас в число партнеров Корпорации МСП, которые уполномочены выдавать займы под «зонтичные» поручительства, входят 15 крупных российских банков.

На протяжении двух последних лет «зонтичные» поручительства выступают одним из самых значимых инструментов гарантийной поддержки КМСП. Такое изменение произошло благодаря реализации поручений российского президента. В конце 2024 года был принят закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств, который нужен для предоставления кредита буквально каждому третьему малому и среднему предпринимателю.

Стоит иметь в виду, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до половины от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать одного миллиарда рублей, а максимальный срок кредитования — 10 лет

#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика