«Зонтичные» поручительства обеспечат МСП 30 млрд рублей за 3 месяца

Posted 13 января, 09:02
Published 13 января, 09:02
Modified 13 января, 12:24
Updated 13 января, 12:24
Механизм «зонтичных» поручительств с начала текущего года будет воплощаться в жизнь в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает ТАСС.
«Зонтичные» поручительства помогают предпринимателям получать заемное финансирование при отсутствии и недостатке залогов. Данная инициатива входит в число самых успешных инструментов развития МСП, она является частью обновленной стратегии развития Корпорации МСП. С таким сообщением выступил глава Корпорации Александр Исаевич, отметив, что по прогнозам данный инструмент поможет до 2030 года малому и среднему бизнесу привлечь как минимум 1,3 триллиона рублей в формате банковских кредитов. Сейчас в число партнеров Корпорации МСП, которые уполномочены выдавать займы под «зонтичные» поручительства, входят 15 крупных российских банков.
На протяжении двух последних лет «зонтичные» поручительства выступают одним из самых значимых инструментов гарантийной поддержки КМСП. Такое изменение произошло благодаря реализации поручений российского президента. В конце 2024 года был принят закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств, который нужен для предоставления кредита буквально каждому третьему малому и среднему предпринимателю.
Стоит иметь в виду, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до половины от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать одного миллиарда рублей, а максимальный срок кредитования — 10 лет