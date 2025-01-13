«Зонтичные» поручительства обеспечат МСП 30 млрд рублей за 3 месяца

«Зонтичные» поручительства помогают предпринимателям получать заемное финансирование при отсутствии и недостатке залогов. Данная инициатива входит в число самых успешных инструментов развития МСП, она является частью обновленной стратегии развития Корпорации МСП. С таким сообщением выступил глава Корпорации Александр Исаевич, отметив, что по прогнозам данный инструмент поможет до 2030 года малому и среднему бизнесу привлечь как минимум 1,3 триллиона рублей в формате банковских кредитов. Сейчас в число партнеров Корпорации МСП, которые уполномочены выдавать займы под «зонтичные» поручительства, входят 15 крупных российских банков.