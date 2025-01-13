«Волчья Луна» закроет собой Марс. Комментарий тюменского астронома

В наступившем году ожидаются четыре затмения. Два частных солнечных: 29 марта (частное) и 21 сентября (частное) и два полных лунных: 14 марта (полное) и 7 сентября (полное). С территории нашей страны можно будет наблюдать два полных лунных затмения и одно частное солнечное.