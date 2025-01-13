«Волчья Луна» закроет собой Марс. Комментарий тюменского астронома

Posted 13 января, 11:56
Published 13 января, 11:56
Modified 13 января, 11:57
Updated 13 января, 11:57
Вечером 13 января произойдет редкое астрономическое явление — покрытие Красной планеты Луной. Отмечается, что такое событие с Марсом происходит в среднем раз в четырнадцать лет. Покрытие случится через несколько часов после полнолуния под названием «Волчья Луна».
Как рассказал «Нашему городу» главный инженер тюменской обсерватории Виталий Угренинов, от нас покрытия видно не будет. Однако тюменцы смогут увидеть фотографии и видеоролики в сети.
Напомним, в середине месяца, 16 января, прогнозируется противостояние Марса. Наилучшие условия для наблюдения Красной планеты, вероятно, будут соблюдены.
В наступившем году ожидаются четыре затмения. Два частных солнечных: 29 марта (частное) и 21 сентября (частное) и два полных лунных: 14 марта (полное) и 7 сентября (полное). С территории нашей страны можно будет наблюдать два полных лунных затмения и одно частное солнечное.
Ранее издание «Наш Город» писало, что в ночь 1 на 2 января жители Тюменской области могли наблюдать полярное сияние. Причиной возникновения данного природного явления стал геомагнитный шторм уровня G4.