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Posted 13 января, 07:02

Published 13 января, 07:02

Modified 13 января, 07:04

Updated 13 января, 07:04

В тюменском микрорайоне открыли новую школу

В тюменском микрорайоне открыли новую школу

13 января 2025, 07:02
Фото: тг-канал Александр Моор.
Сюжет
Дети
Новую школу на 1101 место открыли сегодня в тюменском микрорайоне Мелиораторов. Строительство учебного заведения велось с 2023 года в рамках национального проекта «Образование».

Новая школа построена по типовому проекту. Учебные классы оснащены современным оборудованием, имеются пять спортивных залов, в том числе для занятий самбо, уличные спортивные и игровые площадки, научная площадка для изучения физики и астрономии с параболическими антеннами. В учебном заведении организовано три параллели с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11 класс.

Фото: тг-канал Александр Моор

На работы по строительству новой школы было потрачено 1,8 миллиарда рублей. Контракт был заключен с ООО «Стройимпульс» из Ишима.

Фирма работает на региональном рынке с ноября 2008 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых помещений. По данным из открытых источников, по итогам 2023 года выручка компании составила 3,8 миллиарда рублей (рост на78%), чистая прибыль — 496,8 миллиона рублей (рост на 85%).

Согласно информации Федерального казначейства, ООО «Стройимпульс» является активным участником системы государственных закупок. В настоящее время компания ведет работы по строительству школы на улице Красных Зорь, новой поликлинике в Ишиме и т. д.

Больше миллиарда из Тюменского бюджета уйдет на ремонт школ и детских садов
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Ранее «Наш Город» писал, что Тюменской области в 2025 года на 100% авансируют из федерального бюджета закупку школьных автобусов. Соответствующий проект постановления уже подготовлен Министерством промышленности и торговли РФ.

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