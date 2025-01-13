В тюменском микрорайоне открыли новую школу

Новая школа построена по типовому проекту. Учебные классы оснащены современным оборудованием, имеются пять спортивных залов, в том числе для занятий самбо, уличные спортивные и игровые площадки, научная площадка для изучения физики и астрономии с параболическими антеннами. В учебном заведении организовано три параллели с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11 класс.