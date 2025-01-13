В тюменском микрорайоне открыли новую школу

Posted 13 января, 07:02
Published 13 января, 07:02
Modified 13 января, 07:04
Updated 13 января, 07:04
Новая школа построена по типовому проекту. Учебные классы оснащены современным оборудованием, имеются пять спортивных залов, в том числе для занятий самбо, уличные спортивные и игровые площадки, научная площадка для изучения физики и астрономии с параболическими антеннами. В учебном заведении организовано три параллели с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11 класс.
На работы по строительству новой школы было потрачено 1,8 миллиарда рублей. Контракт был заключен с ООО «Стройимпульс» из Ишима.
Фирма работает на региональном рынке с ноября 2008 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых помещений. По данным из открытых источников, по итогам 2023 года выручка компании составила 3,8 миллиарда рублей (рост на78%), чистая прибыль — 496,8 миллиона рублей (рост на 85%).
Согласно информации Федерального казначейства, ООО «Стройимпульс» является активным участником системы государственных закупок. В настоящее время компания ведет работы по строительству школы на улице Красных Зорь, новой поликлинике в Ишиме и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменской области в 2025 года на 100% авансируют из федерального бюджета закупку школьных автобусов. Соответствующий проект постановления уже подготовлен Министерством промышленности и торговли РФ.