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Posted 13 января, 10:55

Published 13 января, 10:55

Modified 13 января, 10:59

Updated 13 января, 10:59

В Тюмени изменили схему автобусного маршрута, следующего с Лесобазы

В Тюмени изменили схему автобусного маршрута, следующего с Лесобазы

13 января 2025, 10:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Автобус
С 18 января в Тюмени изменится схема автобусного маршрута № 1к. Этот маршрут следует с Лесобазы до железнодорожного вокзала.

Об изменении маршрута № 1к сообщили в городской администрации. Как стало известно, из схемы движения исключаются остановочные пункты «Родильный дом №2», «Школа №37», «Ул. Фабричная», «Ул. Холодильная», «Тюменский драматический театр».

— Маршрут будет следовать по улице Максима Горького и по 50 лет Октября в обоих направлениях, — проинформировали в администрации Тюмени.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на перекрестке улиц Пермякова и Широтной произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №65 и легкового автомобиля Kia. Водитель легковушки уснул за рулем и выехал на «встречку».

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