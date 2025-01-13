В Тюмени изменили схему автобусного маршрута, следующего с Лесобазы

Posted 13 января, 10:55
Published 13 января, 10:55
Modified 13 января, 10:59
Updated 13 января, 10:59
Об изменении маршрута № 1к сообщили в городской администрации. Как стало известно, из схемы движения исключаются остановочные пункты «Родильный дом №2», «Школа №37», «Ул. Фабричная», «Ул. Холодильная», «Тюменский драматический театр».
— Маршрут будет следовать по улице Максима Горького и по 50 лет Октября в обоих направлениях, — проинформировали в администрации Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на перекрестке улиц Пермякова и Широтной произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №65 и легкового автомобиля Kia. Водитель легковушки уснул за рулем и выехал на «встречку».