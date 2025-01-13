В Тюмени изменили схему автобусного маршрута, следующего с Лесобазы

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на перекрестке улиц Пермякова и Широтной произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №65 и легкового автомобиля Kia. Водитель легковушки уснул за рулем и выехал на «встречку».