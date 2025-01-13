Тюменцы стали реже брать кредиты в банках

Объем выданных кредитов в банках регионов в предпоследний месяц 2024 года составил 24 млрд рублей, что на 12% меньше выданных займов в октябре, следует из данных отделения Банка России по Тюменской области. Спрос на ипотечное кредитование обвалился сразу на 20%.