Тюменцы стали реже брать кредиты в банках

Posted 13 января, 08:49
Published 13 января, 08:49
Modified 13 января, 08:51
Updated 13 января, 08:51
Объем выданных кредитов в банках регионов в предпоследний месяц 2024 года составил 24 млрд рублей, что на 12% меньше выданных займов в октябре, следует из данных отделения Банка России по Тюменской области. Спрос на ипотечное кредитование обвалился сразу на 20%.
«Объем выдачи потребительских и автокредитов сократился на 11%, ипотечных — на 20%. Задолженность тюменцев перед банками сократилась на 1%, на начало декабря она превысила 541 млрд рублей. Из них 308 млрд рублей — ипотечные кредиты», — пояснил представитель ЦБ.
Аналитики регулятора заявили, что спрос на кредиты упал из-за роста ставок после повышения ключевой ставки. Также ужесточены требований к заемщикам и условия по льготным ипотечным госпрограммам.
«Наш Город» сообщал, что жители Тюменской области стали отдавать предпочтение автокредитам вместо ипотеки. За неполный год они оформили почти вдвое больше займов на покупку автомобилей, годом ранее.