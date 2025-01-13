nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 08:49

Published 13 января, 08:49

Modified 13 января, 08:51

Updated 13 января, 08:51

Тюменцы стали реже брать кредиты в банках

Тюменцы стали реже брать кредиты в банках

13 января 2025, 08:49
Фото: 1MI.
Жители Тюменской области меньше пользовались заемными средствами в конце 2024 года. В ноябре они взяли под проценты всего 24 млрд рублей.

Объем выданных кредитов в банках регионов в предпоследний месяц 2024 года составил 24 млрд рублей, что на 12% меньше выданных займов в октябре, следует из данных отделения Банка России по Тюменской области. Спрос на ипотечное кредитование обвалился сразу на 20%.

«Объем выдачи потребительских и автокредитов сократился на 11%, ипотечных — на 20%. Задолженность тюменцев перед банками сократилась на 1%, на начало декабря она превысила 541 млрд рублей. Из них 308 млрд рублей — ипотечные кредиты», — пояснил представитель ЦБ.
Ипотека не по зубам. Эксперты дали неутешительный прогноз рынку недвижимости России
Узнать подробнее

Аналитики регулятора заявили, что спрос на кредиты упал из-за роста ставок после повышения ключевой ставки. Также ужесточены требований к заемщикам и условия по льготным ипотечным госпрограммам.

«Наш Город» сообщал, что жители Тюменской области стали отдавать предпочтение автокредитам вместо ипотеки. За неполный год они оформили почти вдвое больше займов на покупку автомобилей, годом ранее.

Читайте также:
Семейная ипотека в 2025 году: отмена лимита и ее последствияВ Тюменской области спишут долги по кредитам для новых военных-контрактниковТюменские власти озвучили причину роста госдолга до рекордных размеров
#Марина Коржина#Финансы#Кредиты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика