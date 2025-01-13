Тюменский дирижер Юрий Медяник выступит с концертом в Дубае

Posted 13 января, 13:26
Published 13 января, 13:26
Modified 13 января, 13:28
Updated 13 января, 13:28
Тем временем, нашу филармонию 31 января 2025 года посетит приглашенный дирижер ОАЭ Николас Манн.
В рамках обмена состоятся два ярких концерта, которые подчеркнут многообразие и глубину музыкального наследия XX века. Известно, что в программе у тюменского дирижера произведения Дмитрия Шостаковича, Густава Холста и Сергея Прокофьева. В концерте также примет участие пианист Олег Полянский.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени от зрителей были закрыты продажи самых дешевых билетов на музыкальный фестиваль известного пианиста Дениса Мацуева. По неизвестной причине их продажа была открыла за несколько часов до начала мероприятия. В настоящее время в произошедшем разбираются в ТКТО.