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Posted 13 января, 13:26

Published 13 января, 13:26

Modified 13 января, 13:28

Updated 13 января, 13:28

Тюменский дирижер Юрий Медяник выступит с концертом в Дубае

Тюменский дирижер Юрий Медяник выступит с концертом в Дубае

13 января 2025, 13:26
Фото: 1MI.
Известный тюменский дирижер Юрий Медяник вместе с филармоническим оркестром Объединенных Арабских Эмиратов выступит в Дубае. Концерт назначен на 19 января этого года.

Тем временем, нашу филармонию 31 января 2025 года посетит приглашенный дирижер ОАЭ Николас Манн.

В рамках обмена состоятся два ярких концерта, которые подчеркнут многообразие и глубину музыкального наследия XX века. Известно, что в программе у тюменского дирижера произведения Дмитрия Шостаковича, Густава Холста и Сергея Прокофьева. В концерте также примет участие пианист Олег Полянский.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени от зрителей были закрыты продажи самых дешевых билетов на музыкальный фестиваль известного пианиста Дениса Мацуева. По неизвестной причине их продажа была открыла за несколько часов до начала мероприятия. В настоящее время в произошедшем разбираются в ТКТО.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Объединенные Арабские Эмираты#Дирижер#Юрий Медяник#Дубай#Филармонический оркестр
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