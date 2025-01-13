Тюменская область вошла в топ самых везучих регионов России

Posted 13 января, 08:24
Published 13 января, 08:24
Modified 13 января, 08:26
Updated 13 января, 08:26
В пятерку самых везучих регионов России, по версии «Национальной Лотереи», вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край. За первую декаду января жители этих субъектов Российской Федерации выиграли в лотерею в общей сложности более 300 миллионов рублей.
При этом рекордсменом по сумме выигрыша стала Югра — жители региона выиграли с начала года более 159 миллионов рублей, 147 из которых достались домохозяйке из небольшого поселка в ХМАО.
Как сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи», большая часть принесших удачу билетов флагманской лотереи «Мечталлион» была приобретена онлайн, а также в отделениях Почты России и магазинах сети «Магнит».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уже две недели ищут счастливчика, выигравшего миллион рублей в лотерею «Мечталлион». Известно, что билет был куплен в одном из магазинов сети «Магнит» в Тюмени.