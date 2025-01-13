nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 08:24

Published 13 января, 08:24

Modified 13 января, 08:26

Updated 13 января, 08:26

Тюменская область вошла в топ самых везучих регионов России

Тюменская область вошла в топ самых везучих регионов России

13 января 2025, 08:24
Фото: Пресс-служба «Национальной Лотереи».
Тюменская область вошла в топ-15 самых везучих российских регионов по сумме выигрыша в лотереи. С начала этого года тюменцы выиграли в лотерею более 13 миллионов рублей в играх от бренда «Национальная Лотерея», в том числе двое жителей региона — по 1 миллиону рублей.

В пятерку самых везучих регионов России, по версии «Национальной Лотереи», вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край. За первую декаду января жители этих субъектов Российской Федерации выиграли в лотерею в общей сложности более 300 миллионов рублей.

При этом рекордсменом по сумме выигрыша стала Югра — жители региона выиграли с начала года более 159 миллионов рублей, 147 из которых достались домохозяйке из небольшого поселка в ХМАО.

Как сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи», большая часть принесших удачу билетов флагманской лотереи «Мечталлион» была приобретена онлайн, а также в отделениях Почты России и магазинах сети «Магнит».

Тюменский строитель выиграл в лотерею 60 миллионов рублей, не угадав ни одного числа
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уже две недели ищут счастливчика, выигравшего миллион рублей в лотерею «Мечталлион». Известно, что билет был куплен в одном из магазинов сети «Магнит» в Тюмени.

Читайте также:
В форме сердец и с начинкой из грибов: тюменские полицейские поймали нарко-кондитеровСтоимость путевок в Турцию и Египет из Тюмени взлетела на 22%В тюменском микрорайоне открыли новую школу
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Выигрыш#Призы#Лотерея
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика