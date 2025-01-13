Тюменская область вошла в топ самых везучих регионов России

Тюменская область вошла в топ-15 самых везучих российских регионов по сумме выигрыша в лотереи. С начала этого года тюменцы выиграли в лотерею более 13 миллионов рублей в играх от бренда «Национальная Лотерея», в том числе двое жителей региона — по 1 миллиону рублей.

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