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Posted 13 января, 04:24

Published 13 января, 04:24

Modified 13 января, 04:26

Updated 13 января, 04:26

В Тюменской области более 500 детей остались без семьи

Сколько детей осталось без родителей в Тюменской области

13 января 2025, 04:24
Фото: 1MI.

В Тюменской области более 500 детей остались без семьи

Сюжет
Дети
В Тюменской области в 2024 году более 500 детей остались без родителей. Малышей оставляли в роддомах, социальных центрах. Четверо юных тюменцев были изъяты из семей из-за угрозы их жизни или здоровью.

По данным департамента соцразвития по Тюменской области, за период с января по ноябрь без семьи осталось 542 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет. Для сравнения, в 2023 году в Тюменской области без попечения родителей остались порядка 520 детей.

В настоящее время часть детей-сирот устроена в замещающие семьи, часть помещена в учреждения, часть возвращена родителям.

«Основными причинами отсутствия родительского попечения явились отказ родителей взять своих детей из медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, лишение (ограничение) родителей либо единственного родителя родительских прав, смерть родителей», — рассказали 72.RU в департаменте соцразвития.
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские семьи стали реже усыновлять и удочерять детей из детских домов. По итогам 2023 года из детдомов забрали 137 детей, в 2022 году новые семьи обрели 142 юных тюменца.

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