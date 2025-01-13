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Posted 13 января, 06:33

Published 13 января, 06:33

Modified 13 января, 06:35

Updated 13 января, 06:35

На Ирбитском тракте заметили стаю волков

На Ирбитском тракте заметили стаю волков

13 января 2025, 06:33
Фото: Госохотдепартамент ТО.
Стаю волков заметили жители Тюменской области в районе Ирбитского тракта. Хищников, пересекающих заснеженное поле и дорогу, сняли на видео очевидцы.
«Часто стали появляться в данном районе», — сообщили местные жители в социальных сетях.

Отметим, что случаи выхода диких животных к людям в Тюменской области не являются редкостью. В декабре 2024 года о волках, промышляющих на территории частных домовладений, сообщали жители Тобольского района.

В сентябре прошлого года стая волков была замечена в селах и деревнях Вагайского района. Местные жители тогда сетовали, что хищники уничтожили порядка 20 овец и бычков.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области могут ввести денежные премии для охотников, занимающихся отстрелом волков, разрушением их нор и других выводковых убежищ. В настоящее время данная инициатива обсуждается в Госохотдепартаменте региона.

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