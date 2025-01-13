На Ирбитском тракте заметили стаю волков

Posted 13 января, 06:33
Published 13 января, 06:33
Modified 13 января, 06:35
Updated 13 января, 06:35
«Часто стали появляться в данном районе», — сообщили местные жители в социальных сетях.
Отметим, что случаи выхода диких животных к людям в Тюменской области не являются редкостью. В декабре 2024 года о волках, промышляющих на территории частных домовладений, сообщали жители Тобольского района.
В сентябре прошлого года стая волков была замечена в селах и деревнях Вагайского района. Местные жители тогда сетовали, что хищники уничтожили порядка 20 овец и бычков.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области могут ввести денежные премии для охотников, занимающихся отстрелом волков, разрушением их нор и других выводковых убежищ. В настоящее время данная инициатива обсуждается в Госохотдепартаменте региона.