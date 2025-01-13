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Posted 13 января, 05:08

Published 13 января, 05:08

Modified 13 января, 05:10

Updated 13 января, 05:10

Мошенники выманили у тюменцев 14,7 млн рублей с начала года

Мошенники выманили у тюменцев 14,7 млн рублей с начала года

13 января 2025, 05:08
Фото: 1MI.
Телефонные и интернет-мошенники с начала 2025 года украли у жителей Тюменской области более 14,7 млн рублей. Самыми распространенными остаются «звонки из банков».

По данным УМВД России по Тюменской области, в январе 45 жителей региона попались на уловки злоумышленников. Мошенники украли более 14,7 млн рублей, используя сведения, полученные от самих пострадавших.

Полицейские призвали тюменцев сразу класть трубку, если в разговоре появляются фразы «безопасный счет», «подозрительная активность», «служба безопасности банка». Не стоит выполнять требования мошенников, а после таких разговоров нужно обратится в свой банк и в полицию.

В Тюмени мошенники обманывают людей, маскируясь под гортранс
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В УМВД напомнили о недавнем случае, когда пенсионер из Тюменского района поверил, что ему звонят из Центробанка и отдал мошенникам два миллиона рублей. А жительница областного центра сохранила свои деньги, потому что не поверила уговорам перевести средства на безопасный счет.

За 2024 год мошенники похитил у жителей Тюменской области 1,4 млрд рублей. Это на 21% больше, чем 2023 году. Обманутыми остались около 3,5 тыс. тюменцев.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Мошенники
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