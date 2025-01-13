Мошенники выманили у тюменцев 14,7 млн рублей с начала года

В УМВД напомнили о недавнем случае, когда пенсионер из Тюменского района поверил, что ему звонят из Центробанка и отдал мошенникам два миллиона рублей. А жительница областного центра сохранила свои деньги, потому что не поверила уговорам перевести средства на безопасный счет.