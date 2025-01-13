Мечтавший стал врачом мальчик из Тюмени слепнет после побоев в школе

Posted 13 января, 08:16
Published 13 января, 08:16
Modified 13 января, 08:34
Updated 13 января, 08:34
Платон получил локтем в глаз во время школьной драки: соперник за внимание одной из девочек напал на него в раздевалке. Сотрудники школы не сообщили маме Платона, а после отказались принимать меры к напавшему мальчику. Родительница забрала пострадавшего из этой школы, теперь он учиться в другом учреждении.
Следственный комитет сослался на устав школы № 92, согласно которому учебное заведение «не возлагает обязанностей на должностных лиц отвечать за жизнь и здоровье обучающихся». Специалист ПДН провел проверку, но нарушений не нашел и отказался возбуждать уголовное дело.
Уже на новом месте мальчик заметил, что стал хуже видеть. Врачи поставили диагноз: центральная дегенерация сетчатки правого глаза. Задняя стенка глазного яблока разрушается, что ведет к слепоте. Платон не видит правым глазом ничего, что находится прямо перед ним.
Школа №92 согласилась заплатить семье 30 тыс. рублей за факт причинения телесных повреждений. Мама Платона считает, что ущерб намного больше, ведь мечта ребенка стать врачом оказалась под угрозой. Тюменка обратилась в суд.
«Я отвожу сына в школу, чтобы учился, а не становился там инвалидом. Прокурор не проявляет активности в слушаниях. Один раз встала и ушла. Я в суде должна одна оправдываться за то, что мой ребенок на территории школы пострадал и потерял зрение на один глаз», — рассказала мама Платона порталу 72.ru.
Первая судебная экспертиза не подтвердила и не опровергла причинно-следственную связь между дракой и потерей зрения у школьника. Суд отказывается назначать вторую экспертизу. Адвокат Ксения Мишина считает, что руководство школы нарушило право ребенка на безопасную среду в образовательном учреждении.
Очередное судебное заседание назначено на 13 января.
Напомним, прокуратура отметила несколько проблем в школах Тюменской области, среди которых некачественное питание и повсеместные драки. Ведомство подчеркнуло, что решать проблемы нужно совместно с властями.