Мечтавший стал врачом мальчик из Тюмени слепнет после побоев в школе

Платон получил локтем в глаз во время школьной драки: соперник за внимание одной из девочек напал на него в раздевалке. Сотрудники школы не сообщили маме Платона, а после отказались принимать меры к напавшему мальчику. Родительница забрала пострадавшего из этой школы, теперь он учиться в другом учреждении.