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Posted 13 января, 08:16

Published 13 января, 08:16

Modified 13 января, 08:34

Updated 13 января, 08:34

Мечтавший стал врачом мальчик из Тюмени слепнет после побоев в школе

Мечтавший стал врачом мальчик из Тюмени слепнет после побоев в школе

13 января 2025, 08:16
Фото: Нейросеть. 1MI.
Сюжет
Драка
Ученик из Тюмени почти ослеп на один глаз после драки в школе. Ни прокуратур, ни Следственный комитет не реагируют на жалобы матери пострадавшего, которая теперь добивается справедливости через суд.

Платон получил локтем в глаз во время школьной драки: соперник за внимание одной из девочек напал на него в раздевалке. Сотрудники школы не сообщили маме Платона, а после отказались принимать меры к напавшему мальчику. Родительница забрала пострадавшего из этой школы, теперь он учиться в другом учреждении.

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Следственный комитет сослался на устав школы № 92, согласно которому учебное заведение «не возлагает обязанностей на должностных лиц отвечать за жизнь и здоровье обучающихся». Специалист ПДН провел проверку, но нарушений не нашел и отказался возбуждать уголовное дело.

Уже на новом месте мальчик заметил, что стал хуже видеть. Врачи поставили диагноз: центральная дегенерация сетчатки правого глаза. Задняя стенка глазного яблока разрушается, что ведет к слепоте. Платон не видит правым глазом ничего, что находится прямо перед ним.

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Школа №92 согласилась заплатить семье 30 тыс. рублей за факт причинения телесных повреждений. Мама Платона считает, что ущерб намного больше, ведь мечта ребенка стать врачом оказалась под угрозой. Тюменка обратилась в суд.

«Я отвожу сына в школу, чтобы учился, а не становился там инвалидом. Прокурор не проявляет активности в слушаниях. Один раз встала и ушла. Я в суде должна одна оправдываться за то, что мой ребенок на территории школы пострадал и потерял зрение на один глаз», — рассказала мама Платона порталу 72.ru.

Первая судебная экспертиза не подтвердила и не опровергла причинно-следственную связь между дракой и потерей зрения у школьника. Суд отказывается назначать вторую экспертизу. Адвокат Ксения Мишина считает, что руководство школы нарушило право ребенка на безопасную среду в образовательном учреждении.

Очередное судебное заседание назначено на 13 января.

Напомним, прокуратура отметила несколько проблем в школах Тюменской области, среди которых некачественное питание и повсеместные драки. Ведомство подчеркнуло, что решать проблемы нужно совместно с властями.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Драка
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