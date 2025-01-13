Mash Room посвятил новый номер журнала подлинным историям военнопленных

Posted 13 января, 16:06
Published 13 января, 16:06
Modified 13 января, 16:07
Updated 13 января, 16:07
Как заявил главный редактор Mash Room Никита Матнишян, редакция попыталась разобрать механизм обмена людьми между государствами на примере событий последних тридцати лет. Журналисты охватили и такие моменты, как переговоры по освобождению экипажа Ил-76 в Кандагаре, и последние случаи, когда представители властей ежедневно взаимодействуют с врагами, чтобы вернуть домой простых людей, отправившихся защищать свою страну.
Статьи журнала поднимают важные и порой болезненные вопросы о судьбах людей в политическом мире: некоторые из героев столкнулись с серьезными испытаниями во время задержания. Например, командир Ил-76 Герой России Владимир Шарпатов сумел выбраться из афганского плена в Кандагаре в 1995 году, отметив, что самым трудным испытанием в плену было отсутствие связи с близкими.
Команда сумела сбежать от талибов: самолет, вылетевший в крайне опасных условиях, приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах, где их учтиво встретил наследный принц Шарджи. В интервью Шарпатов поделился историей о том, как оказался в плену и каким образом ему удалось вырваться на свободу.
В том же номере представлена история другого заключенного — бизнесмена Виктора Бута, который провел 15 лет в американской тюрьме. Захваченный Ил-76 перевозил оружие. Бут вспоминает, как оказывал помощь команде в планировании побега.
По его словам, во время подготовки им удалось убедить «Талибан», что самолет практически новый, и экипажу было разрешено проводить техобслуживание. Поскольку в самолете не было топлива, команда, ссылаясь на технические стандарты, убедила, что в нем должно находиться минимум 10–12 тонн топлива. Через два-три месяца, чтобы избежать деформации колес, начали выполнять маневры, а позже получили разрешение на запуск двигателей.
В 2005 году в США вышла драма «Оружейный барон», образ главного героя которой был создан на основе реальной личности Виктора Бута. В интервью предприниматель высказал свою точку зрения на фильм, охарактеризовав его как «демонизацию» и «созданную историю». Говоря о годах, проведенных в американской тюрьме, Виктор придерживается нейтрального тона, подчеркивая, что человечность в отношении к пленным не чужда американцам.
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