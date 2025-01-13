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Posted 13 января, 16:06

Published 13 января, 16:06

Modified 13 января, 16:07

Updated 13 января, 16:07

Mash Room посвятил новый номер журнала подлинным историям военнопленных

Mash Room посвятил новый номер журнала подлинным историям военнопленных

13 января 2025, 16:06
Проект Mash Room (News Media Holding) продолжает искать новые форматы: в январе 2025 года команда представила второй номер своего печатного издания. В этот раз основное внимание было уделено теме обмена пленными и переговоров, а героями выпуска стали участники этих процессов.

Как заявил главный редактор Mash Room Никита Матнишян, редакция попыталась разобрать механизм обмена людьми между государствами на примере событий последних тридцати лет. Журналисты охватили и такие моменты, как переговоры по освобождению экипажа Ил-76 в Кандагаре, и последние случаи, когда представители властей ежедневно взаимодействуют с врагами, чтобы вернуть домой простых людей, отправившихся защищать свою страну.

Статьи журнала поднимают важные и порой болезненные вопросы о судьбах людей в политическом мире: некоторые из героев столкнулись с серьезными испытаниями во время задержания. Например, командир Ил-76 Герой России Владимир Шарпатов сумел выбраться из афганского плена в Кандагаре в 1995 году, отметив, что самым трудным испытанием в плену было отсутствие связи с близкими.

Команда сумела сбежать от талибов: самолет, вылетевший в крайне опасных условиях, приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах, где их учтиво встретил наследный принц Шарджи. В интервью Шарпатов поделился историей о том, как оказался в плену и каким образом ему удалось вырваться на свободу.

В том же номере представлена история другого заключенного — бизнесмена Виктора Бута, который провел 15 лет в американской тюрьме. Захваченный Ил-76 перевозил оружие. Бут вспоминает, как оказывал помощь команде в планировании побега.

По его словам, во время подготовки им удалось убедить «Талибан», что самолет практически новый, и экипажу было разрешено проводить техобслуживание. Поскольку в самолете не было топлива, команда, ссылаясь на технические стандарты, убедила, что в нем должно находиться минимум 10–12 тонн топлива. Через два-три месяца, чтобы избежать деформации колес, начали выполнять маневры, а позже получили разрешение на запуск двигателей.

В 2005 году в США вышла драма «Оружейный барон», образ главного героя которой был создан на основе реальной личности Виктора Бута. В интервью предприниматель высказал свою точку зрения на фильм, охарактеризовав его как «демонизацию» и «созданную историю». Говоря о годах, проведенных в американской тюрьме, Виктор придерживается нейтрального тона, подчеркивая, что человечность в отношении к пленным не чужда американцам.

Печатный проект Mash Room не является коммерческим. Он зарекомендовал себя как источник, который собирает значимые события и освещает их с разных сторон. Печатный журнал стал логическим продолжением подкастов «Не выходя из комнаты» и «Конец истории», а также образцом оригинального визуального представления новостей в Telegram. В то время как цифровые форматы нацелены на быстрое реагирование аудитории, журнал предназначен для вдумчивого чтения, объединяя истории о разных людях из различных эпох.

Дополнительную информацию о проекте можно найти в Telegram.

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