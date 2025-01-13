Mash Room посвятил новый номер журнала подлинным историям военнопленных

Печатный проект Mash Room не является коммерческим. Он зарекомендовал себя как источник, который собирает значимые события и освещает их с разных сторон. Печатный журнал стал логическим продолжением подкастов «Не выходя из комнаты» и «Конец истории», а также образцом оригинального визуального представления новостей в Telegram. В то время как цифровые форматы нацелены на быстрое реагирование аудитории, журнал предназначен для вдумчивого чтения, объединяя истории о разных людях из различных эпох.