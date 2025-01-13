Конфеты с сюрпризом. Тюменка купила лакомство к чаю и нашла в нем червяка

Posted 13 января, 10:25
Published 13 января, 10:25
Modified 13 января, 10:36
Updated 13 января, 10:36
Как рассказала местная жительница в городских социальных сетях, она купила батончики компании «РотФронт» в магазине «Магнит». Открыв одну из них — женщина обнаружила живого червяка, находящегося прямо в конфете.
Фотографией и недовольством женщина поделилась в одной из групп, и снискала поддержку. Многие пользователи в комментариях написали, что тоже сталкивались с подобным, причем именно в случае с этими конфетами. При этом батончики были приобретены в разных районах Тюмени.
В случае с продуктами, которые не соответствуют качеству, имеют истекший срок годности или насекомых — жителям региона рекомендуют обращаться в Тюменский Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени инвалид остался без денег на жизнь: соцвыплату забирают за долги.