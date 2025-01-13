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Posted 13 января, 10:25

Published 13 января, 10:25

Modified 13 января, 10:36

Updated 13 января, 10:36

Тюменка купила лакомство к чаю и нашла в нем червяка

Конфеты с сюрпризом. Тюменка купила лакомство к чаю и нашла в нем червяка

13 января 2025, 10:25
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменка купила лакомство к чаю и нашла в нем червяка

Жительница Тюменской области поделилась неожиданной, и при этом крайне неприятной находкой в приобретенных в супермаркете конфетах. В одной из них попался самый настоящий червь.

Как рассказала местная жительница в городских социальных сетях, она купила батончики компании «РотФронт» в магазине «Магнит». Открыв одну из них — женщина обнаружила живого червяка, находящегося прямо в конфете.

Фотографией и недовольством женщина поделилась в одной из групп, и снискала поддержку. Многие пользователи в комментариях написали, что тоже сталкивались с подобным, причем именно в случае с этими конфетами. При этом батончики были приобретены в разных районах Тюмени.

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Фото: Подслушано Тюмень Мыс, Тарманы

В случае с продуктами, которые не соответствуют качеству, имеют истекший срок годности или насекомых — жителям региона рекомендуют обращаться в Тюменский Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени инвалид остался без денег на жизнь: соцвыплату забирают за долги.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Конфеты#Черви-паразиты
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