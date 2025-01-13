И Хатико, и Белый Бим. Под Тюменью верный пес ждал возвращения хозяина больше года

Как рассказали представители администрации, Александр больше года находится на полях специальной военной операции, дома, в Ялуторовске у него семья и родственники, а также верный пес Рик. Какое-то время пес ждал своего хозяина, но сорвался с цепи и пошел искать хозяина по городу. Позже пса поймали сотрудники по отлову и доставили в питомник. Там собаку и оставили до приезда хозяина в отпуск. Он сам приехал к вольеру и решил забрать собаку. Реакцию можно увидеть на снятом видеоролике. Собаку переполняли все возможные эмоции.