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Posted 13 января, 10:48

Published 13 января, 10:48

Modified 13 января, 11:05

Updated 13 января, 11:05

Под Тюменью верный пес ждал возвращения хозяина с СВО больше года

И Хатико, и Белый Бим. Под Тюменью верный пес ждал возвращения хозяина больше года

13 января 2025, 10:48
Фото: Изображение Midjourney.

Под Тюменью верный пес ждал возвращения хозяина с СВО больше года

Администрация Ялуторовска поделилась трогательной историей со счастливым концом. В ней фигурирует боец СВО Александр и его верный пес Рик.

Как рассказали представители администрации, Александр больше года находится на полях специальной военной операции, дома, в Ялуторовске у него семья и родственники, а также верный пес Рик. Какое-то время пес ждал своего хозяина, но сорвался с цепи и пошел искать хозяина по городу. Позже пса поймали сотрудники по отлову и доставили в питомник. Там собаку и оставили до приезда хозяина в отпуск. Он сам приехал к вольеру и решил забрать собаку. Реакцию можно увидеть на снятом видеоролике. Собаку переполняли все возможные эмоции.

Видео: Администрация Ялуторовска.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени грозная собака держит в страхе целый район.

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