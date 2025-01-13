Ефимов: Бизнес купил 16 тыс. кв. м помещений и зданий в памятниках архитектуры Москвы

Posted 13 января, 18:38
Published 13 января, 18:38
Modified 13 января, 18:38
Updated 13 января, 18:38
С 2020 года предприниматели уже приобрели приблизительно 16 тыс. квадратных метров такого вида недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Об этом пишет mos.ru.
По словам Владимира Ефимова, это в сумме около 110 нежилых помещений и два отдельно стоящих здания. Он уточнил, что в рамках подобных соглашений инвесторы обязуются использовать объекты в соответствии с установленными требованиями либо проводить их реставрацию. Это позволяет городу привлекать дополнительные средства для сохранения уникальных особенностей исторического облика столицы, в то время как бизнесмены получают шанс для открытия торговых и сервисных точек в привлекательных для инвестиций районах Москвы.
Примечательно, что работы по ремонту и восстановлению должны быть согласованы с департаментом культурного наследия столицы.
Бизнесмены имеют возможность приобретать помещения в зданиях, являющихся памятниками архитектуры как федерального, так и регионального значения, а также в объектах, которые получили статус выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Следует отметить, что этот статус является временным и назначается для сохранения памятника в период проведения более тщательного исследования в рамках государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман указал, что около 80 процентов ОКН было реализовано через открытые конкурсы и аукционы. Инвесторы стали владельцами 87 помещений общей площадью примерно 11,4 тыс. квадратных метров, включая дом неклассного художника А. К. Сильверсвана, построенный на рубеже XIX и XX веков и являющийся выявленным объектом культурного наследия. По словам Гамана, остальная часть недвижимости в московских памятниках архитектуры была приобретена малым и средним бизнесом по праву преимущественной покупки.
За минувшие пять лет инвесторы стали владельцами недвижимости в ОКН в шести административных округах города: на юге, юго-востоке, востоке, северо-западе и северо-востоке Москвы, а также в центре столицы, где было приобретено наибольшее количество объектов.