Ефимов: Бизнес купил 16 тыс. кв. м помещений и зданий в памятниках архитектуры Москвы

По словам Владимира Ефимова, это в сумме около 110 нежилых помещений и два отдельно стоящих здания. Он уточнил, что в рамках подобных соглашений инвесторы обязуются использовать объекты в соответствии с установленными требованиями либо проводить их реставрацию. Это позволяет городу привлекать дополнительные средства для сохранения уникальных особенностей исторического облика столицы, в то время как бизнесмены получают шанс для открытия торговых и сервисных точек в привлекательных для инвестиций районах Москвы.