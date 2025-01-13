nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 12:11

Published 13 января, 12:11

Modified 13 января, 12:11

Updated 13 января, 12:11

«Домклик»: В новогодний период Сбер выдал 23,9 тысячи ипотек

«Домклик»: В новогодний период Сбер выдал 23,9 тысячи ипотек

13 января 2025, 12:11
Фото: 1MI.
В новогодний период, с 16 декабря по 8 января, крупнейший российский банк — Сбер — выдал ипотечных кредитов на общую сумму 92,9 миллиарда рублей. Всего было оформлено 23,9 тысячи сделок.

Аналитики сервиса «Домклик» отметили, что данные показатели оказались выше, чем в первой половине декабря, когда общая сумма выдачи составила 44,6 миллиарда рублей.

Эксперты объяснили рост темпов выдач в новогодний период возобновлением сделок по программе «Семейная ипотека». На данную программу в период с 16 декабря по 8 января пришлось 68,9% общего объема ипотечных выдач Сбера. В «Домклик» отметили, что на сегодняшний день «Семейная ипотека» стала основным драйвером спроса. Об этом пишет портал inkazan.ru.

За указанный период общий объем ипотечных кредитов Сбера по различным программам с господдержкой составил 74,7 миллиарда рублей (80,4% от всех выдач). Всего было оформлено около 14,4 тысячи сделок. Эксперты уточнили, что на «Арктическую и дальневосточную ипотеку» пришлось 9,2% общего объема, а на IT-ипотеку — 1,9%.

Основным видом недвижимости, который приобретали клиенты Сбера, оформившие ипотечные кредиты, стали квартиры. Их доля составляет 87,1% от общего объема выдач.

Лидером по объему выдач по линии Сбера за указанный период стала Москва. Жители столицы оформили ипотечных кредиты на 10,4 миллиарда рублей, что составляет 11,2% от общего объема выдач банка. Второе место в списке заняла Московская область с результатом в 6,2 миллиарда рублей, или 6,7% от общего объема выдач. В рейтинг по данному показателю также попали Екатеринбург, Уфа и Санкт-Петербург.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика