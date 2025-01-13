«Домклик»: В новогодний период Сбер выдал 23,9 тысячи ипотек

Posted 13 января, 12:11
Published 13 января, 12:11
Modified 13 января, 12:11
Updated 13 января, 12:11
Аналитики сервиса «Домклик» отметили, что данные показатели оказались выше, чем в первой половине декабря, когда общая сумма выдачи составила 44,6 миллиарда рублей.
Эксперты объяснили рост темпов выдач в новогодний период возобновлением сделок по программе «Семейная ипотека». На данную программу в период с 16 декабря по 8 января пришлось 68,9% общего объема ипотечных выдач Сбера. В «Домклик» отметили, что на сегодняшний день «Семейная ипотека» стала основным драйвером спроса. Об этом пишет портал inkazan.ru.
За указанный период общий объем ипотечных кредитов Сбера по различным программам с господдержкой составил 74,7 миллиарда рублей (80,4% от всех выдач). Всего было оформлено около 14,4 тысячи сделок. Эксперты уточнили, что на «Арктическую и дальневосточную ипотеку» пришлось 9,2% общего объема, а на IT-ипотеку — 1,9%.
Основным видом недвижимости, который приобретали клиенты Сбера, оформившие ипотечные кредиты, стали квартиры. Их доля составляет 87,1% от общего объема выдач.
Лидером по объему выдач по линии Сбера за указанный период стала Москва. Жители столицы оформили ипотечных кредиты на 10,4 миллиарда рублей, что составляет 11,2% от общего объема выдач банка. Второе место в списке заняла Московская область с результатом в 6,2 миллиарда рублей, или 6,7% от общего объема выдач. В рейтинг по данному показателю также попали Екатеринбург, Уфа и Санкт-Петербург.