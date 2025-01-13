«Домклик»: В новогодний период Сбер выдал 23,9 тысячи ипотек

Лидером по объему выдач по линии Сбера за указанный период стала Москва. Жители столицы оформили ипотечных кредиты на 10,4 миллиарда рублей, что составляет 11,2% от общего объема выдач банка. Второе место в списке заняла Московская область с результатом в 6,2 миллиарда рублей, или 6,7% от общего объема выдач. В рейтинг по данному показателю также попали Екатеринбург, Уфа и Санкт-Петербург.