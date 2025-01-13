До 800 тысяч в месяц: раскрыты зарплаты ректоров крупных вузов в Тюмени

Posted 13 января, 03:57
Published 13 января, 03:57
Modified 13 января, 03:58
Updated 13 января, 03:58
Самым большим заработком может похвастаться ректор ТюмГУ — 43-летний Иван Романчук. Он занял эту должность в 2021 году, и уже в 2022 году его зарплата составляла 725 288 рублей в месяц. В 2023-м цифры в зарплатной ведомости вменились на 792 625 рублей. Романчук также является депутатом Тюменской городской думы, пишет портал 72.ru.
Меньше других коллег зарабатывает ректор Аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко, которая занимает свою должность с 2014 года. Зарплата 50-летней главы вуза в 2022 году составила 358 227 рублей в месяц, а через год упала до 333 296 рублей. Бойко также является депутатом гордумы VII и VIII созывов.
Ректор Тюменского государственного медуниверситета Иван Петров в 2021 году зарабатывал по 501 152 рубля в месяц. Это самые свежие данные о доходах ректора, который руководит вузом с 2021 года, а до этого контролировал испытания вакцины «ЭпиВакКорона».
Юрия Клочкова с 20-летним стажем в сфере образования пригласили в Тюмень из Санкт-Петербурга. Он возглавил Тюменский индустриальный университет в 2024 году. Сведения о его доходах будут доступны только в 2025 году, но его предшественница Вероника Ефремова в 2023-м получала 577 970 рублей в месяц.
Самым загадочным ректором является глава Тюменского государственного института культуры Игорь Омельченко. Он на посту с 2023 года, но о нем почти нет открытой информации, включая доходы. Возможно, причина в его пути к ректорскому креслу: Омельченко сменил в кресле Игоря Шишкина, арестованного ФСБ за коррупцию.