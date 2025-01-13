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Posted 13 января, 03:57

Published 13 января, 03:57

Modified 13 января, 03:58

Updated 13 января, 03:58

До 800 тысяч в месяц: раскрыты зарплаты ректоров крупных вузов в Тюмени

До 800 тысяч в месяц: раскрыты зарплаты ректоров крупных вузов в Тюмени

13 января 2025, 03:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Зарплаты ректоров главных тюменских университетов отличаются в некоторых случаях более чем вдвое. Кроме того, в ТюмГУ доходы руководства растут, а в Аграрном университете — снижаются.

Самым большим заработком может похвастаться ректор ТюмГУ — 43-летний Иван Романчук. Он занял эту должность в 2021 году, и уже в 2022 году его зарплата составляла 725 288 рублей в месяц. В 2023-м цифры в зарплатной ведомости вменились на 792 625 рублей. Романчук также является депутатом Тюменской городской думы, пишет портал 72.ru.

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Меньше других коллег зарабатывает ректор Аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко, которая занимает свою должность с 2014 года. Зарплата 50-летней главы вуза в 2022 году составила 358 227 рублей в месяц, а через год упала до 333 296 рублей. Бойко также является депутатом гордумы VII и VIII созывов.

Ректор Тюменского государственного медуниверситета Иван Петров в 2021 году зарабатывал по 501 152 рубля в месяц. Это самые свежие данные о доходах ректора, который руководит вузом с 2021 года, а до этого контролировал испытания вакцины «ЭпиВакКорона».

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Юрия Клочкова с 20-летним стажем в сфере образования пригласили в Тюмень из Санкт-Петербурга. Он возглавил Тюменский индустриальный университет в 2024 году. Сведения о его доходах будут доступны только в 2025 году, но его предшественница Вероника Ефремова в 2023-м получала 577 970 рублей в месяц.

Самым загадочным ректором является глава Тюменского государственного института культуры Игорь Омельченко. Он на посту с 2023 года, но о нем почти нет открытой информации, включая доходы. Возможно, причина в его пути к ректорскому креслу: Омельченко сменил в кресле Игоря Шишкина, арестованного ФСБ за коррупцию.

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