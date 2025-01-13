До 800 тысяч в месяц: раскрыты зарплаты ректоров крупных вузов в Тюмени

Юрия Клочкова с 20-летним стажем в сфере образования пригласили в Тюмень из Санкт-Петербурга. Он возглавил Тюменский индустриальный университет в 2024 году. Сведения о его доходах будут доступны только в 2025 году, но его предшественница Вероника Ефремова в 2023-м получала 577 970 рублей в месяц.