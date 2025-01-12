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Posted 12 января, 11:05

Published 12 января, 11:05

Modified 12 января, 11:07

Updated 12 января, 11:07

Вылет рейса из Тюмени в Санкт-Петербург отложили из-за непогоды

Вылет рейса из Тюмени в Санкт-Петербург отложили из-за непогоды

12 января 2025, 11:05
Фото: 1MI.
С опозданием на два часа отправится самолет из тюменского аэропорта Рощино в Санкт-Петербург. Вылет рейса перенесен с 18:45 до 20:45.

Также задерживается на два часа, с 17:45 до 19:55, прилет самолета из Санкт-Петербурга в Тюмень. Причиной изменения расписания стал циклон «Чарли» с дождем и снегом обрушившийся на северную столицу России в воскресенье.

В Пулково были задержаны около 50 рейсов, около 10 — отменены. 33 самолёта, летящих в Санкт-Петербург, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за непогоды. В настоящее время аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Федеральная трасса Тюмень — Омск станет опасной из-за погоды
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 10 часов задержали вылет самолета в Казань. Решение о переносе времени вылета из Рощино приняла авиакомпания-перевозчик Utair.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Самолет
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