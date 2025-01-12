Вылет рейса из Тюмени в Санкт-Петербург отложили из-за непогоды

Posted 12 января, 11:05
Published 12 января, 11:05
Modified 12 января, 11:07
Updated 12 января, 11:07
Также задерживается на два часа, с 17:45 до 19:55, прилет самолета из Санкт-Петербурга в Тюмень. Причиной изменения расписания стал циклон «Чарли» с дождем и снегом обрушившийся на северную столицу России в воскресенье.
В Пулково были задержаны около 50 рейсов, около 10 — отменены. 33 самолёта, летящих в Санкт-Петербург, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за непогоды. В настоящее время аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 10 часов задержали вылет самолета в Казань. Решение о переносе времени вылета из Рощино приняла авиакомпания-перевозчик Utair.