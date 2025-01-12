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Posted 12 января, 08:21

Published 12 января, 08:21

Modified 12 января, 08:23

Updated 12 января, 08:23

Мошенники похитил за год у жителей Тюменской области 1,4 млрд рублей

Тюменцы отдали мошенникам 1,4 миллиарда рублей

12 января 2025, 08:21
Фото: 1MI.

Мошенники похитил за год у жителей Тюменской области 1,4 млрд рублей

Около 3,5 тысячи жителей Тюменской области стали жертвами мошенников в 2024 году. Аферисты похитили у доверчивых тюменцев 1,4 миллиарда рублей. Это на 21% больше, чем 2023 году.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, в числе наиболее распространенных схем обмана — «взлом госуслуг», «звонки или сообщения в мессенджерах от фиктивного руководства организации» и «звонки от операторов связи о завершении работы сим-карты».

При этом, самыми «богатыми» месяцами для мошенников стали февраль, март, июнь, июль, сентябрь и октябрь. Именно в эти месяцы были похищены наибольшие суммы денежных средств — 925,9 миллиона рублей. В феврале и марте число обманутых тюменцев достигло рекорда — 380 и 385 человек отдали им 166,5 и 138,7 миллиона рублей соответственно, пишет РБК Тюмень.

В Тюмени мошенники обманывают людей, маскируясь под гортранс
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Ранее «Наш Город» писал, что с начала 2025 года мошенники похитили у жителей Тюменской области более 14,7 миллиона рублей. Уловкам аферистов поверили 45 человек.

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