Тюменцы отдали мошенникам 1,4 миллиарда рублей

При этом, самыми «богатыми» месяцами для мошенников стали февраль, март, июнь, июль, сентябрь и октябрь. Именно в эти месяцы были похищены наибольшие суммы денежных средств — 925,9 миллиона рублей. В феврале и марте число обманутых тюменцев достигло рекорда — 380 и 385 человек отдали им 166,5 и 138,7 миллиона рублей соответственно, пишет РБК Тюмень.