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Posted 12 января, 11:19

Published 12 января, 11:19

Modified 12 января, 11:25

Updated 12 января, 11:25

В Тюмени неизвестный мужчина избил подростка на автобусной остановке

Душил и избивал: в Тюмени неизвестный набросился на подростка

12 января 2025, 11:19
Фото: 1MI.

В Тюмени неизвестный мужчина избил подростка на автобусной остановке

Сюжет
Подростки
Инцидент произошел в субботу, 11 января, на остановке «Казачьи луга 3». По словам очевидцев, неизвестный мужчина набросился на подростка, начал его избивать и душить.

На просьбы остановиться не реагировал, а в конце отбросил юношу на дорогу. Как выяснилось, причиной такого поведения мужчины стало хамское поведение подростка.

«Этот подросток вышел из магазина с девушкой. Мужчина обогнал их на тротуаре и тогда подросток плюнул ему в спину. Потом парень сел на остановку и начал распивать алкоголь. Мужчина, обнаружив плевок у себя на спине, подошел к нему. Первым вступил в драку подросток» — пояснила тюменка, ставшая свидетельницей конфликта.

В настоящее время по данному факту уже проводит проверка прокуратура Тюменской области. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, пояснили в ведомстве.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подростки издевались на пенсионером. Все действо дети сняли на видео и опубликовали в соцсети. В итоге всех малолетних хулиганов нашли сотрудники полиции. В настоящее время ведется проверка.

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