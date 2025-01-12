Душил и избивал: в Тюмени неизвестный набросился на подростка

Posted 12 января, 11:19
Published 12 января, 11:19
Modified 12 января, 11:25
Updated 12 января, 11:25
На просьбы остановиться не реагировал, а в конце отбросил юношу на дорогу. Как выяснилось, причиной такого поведения мужчины стало хамское поведение подростка.
«Этот подросток вышел из магазина с девушкой. Мужчина обогнал их на тротуаре и тогда подросток плюнул ему в спину. Потом парень сел на остановку и начал распивать алкоголь. Мужчина, обнаружив плевок у себя на спине, подошел к нему. Первым вступил в драку подросток» — пояснила тюменка, ставшая свидетельницей конфликта.
В настоящее время по данному факту уже проводит проверка прокуратура Тюменской области. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подростки издевались на пенсионером. Все действо дети сняли на видео и опубликовали в соцсети. В итоге всех малолетних хулиганов нашли сотрудники полиции. В настоящее время ведется проверка.