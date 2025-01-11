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Posted 11 января, 04:12

Published 11 января, 04:12

Modified 11 января, 04:14

Updated 11 января, 04:14

В Тюмени 11 января будет пасмурно, но тепло

В Тюмени 11 января будет пасмурно, но тепло

11 января 2025, 04:12
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, ветер 5-10 м/с, гололед и изморозь ожидаются на юге Тюменской области в субботу, 11 января. Днем темпера ура воздуха составит -2…-7, ночью -8.-13, в Уватском районе до -20.

В Тюмени 11 января года ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем термометры покажут составит -3….-4, ночью ожидается до -5…-4. Ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10, закат в 16:21, продолжительность дня 7 часов 11 минут.

В Тобольске 11 января ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут-4…-5, в вечерние часы ожидается до -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:06, закат в 16:02, продолжительность дня 6 часов 56 минут.

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В Ишиме 11 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -4…-3, ночью термометры покажут -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:48 закат в 16:11, продолжительность дня 7 часов 23 минуты.

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