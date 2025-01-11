Тюменскую улицу Дзержинского переименовывать не будут

Posted 11 января, 06:38
Published 11 января, 06:38
Modified 11 января, 06:40
Updated 11 января, 06:40
«Наименование улицы Дзержинского имеет глубокие исторические корни и является официальным топонимом с октября 1940 года. Улица Дзержинского сохранит привычное нам название. В настоящее время мы не рассматриваем планы по её переименованию в Садовый бульвар», — заверил мэр.
По его словам, название «Садовый бульвар» получит только туристическая зона, в которой расположены памятники деревянного зодчества. При этом историческое название, улица Дзержинского, сохранится.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы предложили переименовать улицу Дзержинского в «Собянинский бульвар». Такую идею горожане высказали в городских пабликах.