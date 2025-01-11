nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 06:38

Published 11 января, 06:38

Modified 11 января, 06:40

Updated 11 января, 06:40

Тюменскую улицу Дзержинского переименовывать не будут

Тюменскую улицу Дзержинского переименовывать не будут

11 января 2025, 06:38
Фото: тг-канал Максим Афанасьев.
Глава администрации Тюмени Максим Афанасьев развеял слухи о переименовании пешеходной улицы в Садовый бульвар.
«Наименование улицы Дзержинского имеет глубокие исторические корни и является официальным топонимом с октября 1940 года. Улица Дзержинского сохранит привычное нам название. В настоящее время мы не рассматриваем планы по её переименованию в Садовый бульвар», — заверил мэр.

По его словам, название «Садовый бульвар» получит только туристическая зона, в которой расположены памятники деревянного зодчества. При этом историческое название, улица Дзержинского, сохранится.

Топонимика Тюмени устарела: как улицы города могли бы звучать по-новому?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы предложили переименовать улицу Дзержинского в «Собянинский бульвар». Такую идею горожане высказали в городских пабликах.

Читайте также:
Скончался тюменский актер Михаил Левченко, сыгравший роль в фильме «Слово пацана»Миллионы рублей на обслуживание платных парковок потратят в ТюмениАренда квартир в Тюмени подорожала до 33 тысяч рублей
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Максим Афанасьев#Дзержинского#Пешеходный бульвар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика