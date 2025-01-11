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Posted 11 января, 05:58

Published 11 января, 05:58

Modified 11 января, 06:00

Updated 11 января, 06:00

Скончался тюменский актер Михаил Левченко, сыгравший в фильме «Слово пацана»

Скончался тюменский актер Михаил Левченко, сыгравший роль в фильме «Слово пацана»

11 января 2025, 05:58
Фото: 1MI.

Скончался тюменский актер Михаил Левченко, сыгравший в фильме «Слово пацана»

Михаил Левченко скончался 10 января утром на 73 году жизни. О его смерти сообщил городской телеканал Ярославля.
«Михаил Левченко умер 10 января утром после продолжительной болезни. Несмотря на тяжелый недуг, Михаил Левченко продолжал играть в Ярославском камерном театре, куда пришел после ТЮЗа и театра имени Федора Волкова», — было указано в сообщении.
Кадр из фильма «Боец» (2004)
Кадр из фильма «Боец» (2004). Фото: kino-teatr.ru

Михаил Левченко родился в Тюмени 19 сентября 1952 года. В молодости увлекался спортом — был мастером спорта по борьбе самбо. После окончания школы работал в авиации механиком. Затем поступил в театральную студию при Тюменском драматическом театре.

Позже переехал из Тюмени в Ярославль, где в окончил Ярославский театральный институт. Трудился драматическом театре Советска Калининградской области, затем в Калужском драматическом театре (1979), в Ярославском ТЮЗе и Ярославском академическом театре имени Волкова.

Сыграл десятки ролей в фильмах, в том числе последних — роли в сериалах и фильмах «Земский доктор», «Мосгаз», «Кодекс чести», «Учитель в законе», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Спасская-3».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале января на 68-м году жизни скончался бывший судья Тюменского областного суда Андрей Глушко. Церемония прощания и похороны состоялись 6 января 2025 года.

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