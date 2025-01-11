Скончался тюменский актер Михаил Левченко, сыгравший роль в фильме «Слово пацана»

Posted 11 января, 05:58
Published 11 января, 05:58
Modified 11 января, 06:00
Updated 11 января, 06:00
«Михаил Левченко умер 10 января утром после продолжительной болезни. Несмотря на тяжелый недуг, Михаил Левченко продолжал играть в Ярославском камерном театре, куда пришел после ТЮЗа и театра имени Федора Волкова», — было указано в сообщении.
Михаил Левченко родился в Тюмени 19 сентября 1952 года. В молодости увлекался спортом — был мастером спорта по борьбе самбо. После окончания школы работал в авиации механиком. Затем поступил в театральную студию при Тюменском драматическом театре.
Позже переехал из Тюмени в Ярославль, где в окончил Ярославский театральный институт. Трудился драматическом театре Советска Калининградской области, затем в Калужском драматическом театре (1979), в Ярославском ТЮЗе и Ярославском академическом театре имени Волкова.
Сыграл десятки ролей в фильмах, в том числе последних — роли в сериалах и фильмах «Земский доктор», «Мосгаз», «Кодекс чести», «Учитель в законе», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Спасская-3».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале января на 68-м году жизни скончался бывший судья Тюменского областного суда Андрей Глушко. Церемония прощания и похороны состоялись 6 января 2025 года.