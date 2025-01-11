На Тюмень надвигаются морозы

Posted 11 января, 12:03
Published 11 января, 12:03
Modified 11 января, 12:05
Updated 11 января, 12:05
В ближайшие дни в Тюмени сохранится теплая погода, переменная облачность и -3….-8. Во вторник и среду, 14 и 15 января, в областной столице ожидаются осадки в виде снега. Среднесуточная температура воздуха составит -4…-10, что на 8 градусов выше климатической нормы.
На юге региона в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, -2…-7 днем и до -6…-11 в темное время суток.
В понедельник, 13 января, существенно погода не изменится. Во вторник, 14 января, в Тюменской области ожидаются снег, в отдельных районах гололедные явления и до -3…-8.