На Тюмень надвигаются морозы

В ближайшие дни в Тюмени сохранится теплая погода, переменная облачность и -3….-8. Во вторник и среду, 14 и 15 января, в областной столице ожидаются осадки в виде снега. Среднесуточная температура воздуха составит -4…-10, что на 8 градусов выше климатической нормы.