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Posted 11 января, 12:03

Published 11 января, 12:03

Modified 11 января, 12:05

Updated 11 января, 12:05

На Тюмень надвигаются морозы

На Тюмень надвигаются морозы

11 января 2025, 12:03
Фото: 1MI.
По прогнозам метеорологов, похолодание ожидается в пятницу, 17 января. В этот день температура воздуха опустится до -13…-19. В канун праздника Крещения, 18 января, метеорологи обещают снег, -13…-16 и ветер до 11 м/с.

В ближайшие дни в Тюмени сохранится теплая погода, переменная облачность и -3….-8. Во вторник и среду, 14 и 15 января, в областной столице ожидаются осадки в виде снега. Среднесуточная температура воздуха составит -4…-10, что на 8 градусов выше климатической нормы.

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На юге региона в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, -2…-7 днем и до -6…-11 в темное время суток.

В понедельник, 13 января, существенно погода не изменится. Во вторник, 14 января, в Тюменской области ожидаются снег, в отдельных районах гололедные явления и до -3…-8.

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