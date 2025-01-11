Миллионы рублей на обслуживание платных парковок потратят в Тюмени

«Наш Город» писал, что в 2025 году в Тюмени число платных парковочных мест увеличится до 5 тысяч. На новый режим работы в ближайшее время будут переведены паркинги в районе улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина.