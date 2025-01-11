Миллионы рублей на обслуживание платных парковок потратят в Тюмени

Posted 11 января, 05:24
Published 11 января, 05:24
Modified 11 января, 05:30
Updated 11 января, 05:30
Согласно документам, размещенным на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит оказывать услуги по сопровождению по сопровождению и обслуживанию оборудования платных муниципальных парковок Тюмени в период с 1 января по 30 июня 2025 года.
В ведение подрядчика будет находиться обслуживание программного обеспечения сервера парковок, камер видеонаблюдения, аппаратно-программного комплекса фиксации нарушений, парковочных касс, оборудования «въездной» и «выездной» групп (шлагбаумы, стойки, светофоры), информационных табло и паркоматов.
Отметим, что годом ранее на обслуживание платных паркингов областной столицы было потрачено на 3 миллиона рублей меньше — 8,5 миллиона. Тогда контракт также был заключен с АО «ТТС».
«Наш Город» писал, что в 2025 году в Тюмени число платных парковочных мест увеличится до 5 тысяч. На новый режим работы в ближайшее время будут переведены паркинги в районе улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина.