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Posted 11 января, 05:24

Published 11 января, 05:24

Modified 11 января, 05:30

Updated 11 января, 05:30

Власти Тюмени потратят 11,7 миллиона рублей на обслуживание платных парковок

Миллионы рублей на обслуживание платных парковок потратят в Тюмени

11 января 2025, 05:24
Фото: 1MI.

Власти Тюмени потратят 11,7 миллиона рублей на обслуживание платных парковок

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Городские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется обслуживанием паркингов. Контракт стоимостью 11 миллионов 685 тысяч рублей заключен с АО «Тюменская транспортная система».

Согласно документам, размещенным на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит оказывать услуги по сопровождению по сопровождению и обслуживанию оборудования платных муниципальных парковок Тюмени в период с 1 января по 30 июня 2025 года.

В ведение подрядчика будет находиться обслуживание программного обеспечения сервера парковок, камер видеонаблюдения, аппаратно-программного комплекса фиксации нарушений, парковочных касс, оборудования «въездной» и «выездной» групп (шлагбаумы, стойки, светофоры), информационных табло и паркоматов.

Отметим, что годом ранее на обслуживание платных паркингов областной столицы было потрачено на 3 миллиона рублей меньше — 8,5 миллиона. Тогда контракт также был заключен с АО «ТТС».

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«Наш Город» писал, что в 2025 году в Тюмени число платных парковочных мест увеличится до 5 тысяч. На новый режим работы в ближайшее время будут переведены паркинги в районе улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина.

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