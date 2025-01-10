Жители Тюменской области увидят лучшую комету 2025 года на пике яркости

Posted 10 января, 11:32
Published 10 января, 11:32
Modified 10 января, 11:34
Updated 10 января, 11:34
Напомним, космический объект обнаружили еще в апреле прошлого года системой ATLAS (система оповещения о столкновении астероидов с Землей).
Редакция «Нашего города» поинтересовалась у главного инженера тюменской обсерватории Виталия Угренинова, заслуживает ли астрономическое событие внимания.
— 13 января комета проходит свой перигелий — ближайшую точку к Солнцу. Она может не пережить этого сближения и сублимироваться, то есть развалиться или растаять. Поэтому сейчас рано говорить о ее яркости. Вот если переживет, тогда будет интересно, — пояснил нам астроном.
Жители Южного полушария получат возможность наблюдать ее после заката на западном горизонте с середины и до конца января.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь 1 на 2 января жители Тюменской области могли наблюдать полярное сияние. Причиной возникновения данного природного явления стал геомагнитный шторм уровня G4.