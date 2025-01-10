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Posted 10 января, 11:32

Published 10 января, 11:32

Modified 10 января, 11:34

Updated 10 января, 11:34

Жители Тюменской области увидят лучшую комету 2025 года на пике яркости

Жители Тюменской области увидят лучшую комету 2025 года на пике яркости

10 января 2025, 11:32
Фото: Изображение Midjourney.
Совсем скоро, 13 января, комета ATLAS C/2024 G3 приблизится к Солнцу, пройдя на расстоянии всего 13,36 миллиона километров. Комета достигнет перигелия — ближайшей точки своей орбиты к звезде.

Напомним, космический объект обнаружили еще в апреле прошлого года системой ATLAS (система оповещения о столкновении астероидов с Землей).

Редакция «Нашего города» поинтересовалась у главного инженера тюменской обсерватории Виталия Угренинова, заслуживает ли астрономическое событие внимания.

— 13 января комета проходит свой перигелий — ближайшую точку к Солнцу. Она может не пережить этого сближения и сублимироваться, то есть развалиться или растаять. Поэтому сейчас рано говорить о ее яркости. Вот если переживет, тогда будет интересно, — пояснил нам астроном.

Жители Южного полушария получат возможность наблюдать ее после заката на западном горизонте с середины и до конца января.

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Ранее «Наш Город» писал, что в ночь 1 на 2 января жители Тюменской области могли наблюдать полярное сияние. Причиной возникновения данного природного явления стал геомагнитный шторм уровня G4.

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