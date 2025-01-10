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Posted 10 января, 10:50

Published 10 января, 10:50

Modified 10 января, 10:52

Updated 10 января, 10:52

В Тюмени снизились цены на горячие источники

В Тюмени снизились цены на горячие источники

10 января 2025, 10:50
Фото: Изображение Midjourney.
В нашем городе снизились цены на посещение горячих источников. Причина снижения стоимости — в окончании новогодних праздников.

Подешевел вход на курорт «Марциаль». На новогодних праздниках стоимость одного билета составляла 4500 рублей, сейчас искупаться в выходные дни можно за 3100 рублей. Напомним, с 13 января на реконструкцию частично закроется тюменский комплекс, в который входит аквапарк «ЛетоЛето» и курорт «Марциаль». Работы планируют проводить до 31 мая.

Уменьшилась стоимость входа в комплекс «Сосновый бор». Цена за вход теперь составляет 1100 рублей за одного взрослого в выходной день (в праздники была 1500). Подешевел вход на курорт «Волна». Отдых в комплексе обойдется в 1400 рублей.

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Ранее «Наш город» писал о том, что Тюменская область вошла в рейтинг самых привлекательных туристических регионов страны. Наш регион занял девятое место, разделив его с Ярославской и Кемеровской областями.

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