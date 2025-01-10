В Тюмени снизились цены на горячие источники

Подешевел вход на курорт «Марциаль». На новогодних праздниках стоимость одного билета составляла 4500 рублей, сейчас искупаться в выходные дни можно за 3100 рублей. Напомним, с 13 января на реконструкцию частично закроется тюменский комплекс, в который входит аквапарк «ЛетоЛето» и курорт «Марциаль». Работы планируют проводить до 31 мая.