В Тюмени снизились цены на горячие источники

Posted 10 января, 10:50
Published 10 января, 10:50
Modified 10 января, 10:52
Updated 10 января, 10:52
Подешевел вход на курорт «Марциаль». На новогодних праздниках стоимость одного билета составляла 4500 рублей, сейчас искупаться в выходные дни можно за 3100 рублей. Напомним, с 13 января на реконструкцию частично закроется тюменский комплекс, в который входит аквапарк «ЛетоЛето» и курорт «Марциаль». Работы планируют проводить до 31 мая.
Уменьшилась стоимость входа в комплекс «Сосновый бор». Цена за вход теперь составляет 1100 рублей за одного взрослого в выходной день (в праздники была 1500). Подешевел вход на курорт «Волна». Отдых в комплексе обойдется в 1400 рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что Тюменская область вошла в рейтинг самых привлекательных туристических регионов страны. Наш регион занял девятое место, разделив его с Ярославской и Кемеровской областями.