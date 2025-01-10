Тюменская область примет крупнейшие соревнования по биатлону

Posted 10 января, 04:53
Published 10 января, 04:53
Modified 10 января, 04:55
Updated 10 января, 04:55
Губернатор Александр Моор объявил, что область примет главные соревнования страны по биатлону в 2025 году.
«В регионе пройдут крупнейшие соревнования — Чемпионат России по биатлону. В Тюменском районе — с 10 по 17 марта, в селе Уват — с 17 по 21 марта», — сообщил глава области в своем блоге.
Губернатор назвал Тюменскую область настоящей кузницей кадров в этом виде спорта. 472 тюменца профессионально занимаются биатлоном, а трое являются заслуженных мастера спорта, четверо — мастерами спорта России международного класса. Мастеров спорта России среди тюменцев уже 40 человек.
Всего в регионе действуют четыре биатлонных комплекса с лыжероллерными трассами, где спортсмены могут тренироваться и готовиться к соревнованиям. Объекты расположены в Заводоуковске, селах Упорово и Уват, Тюменском районе.
Девять уроженцев Тюменской области стали участниками «Гонки чемпионов» в Рязани в начале года. Шесть лыжников и трех биатлонистов внесли в состав команд на соревнованиях, где могли участвовать только титулованные спортсмены.