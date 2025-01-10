Тюменец угрожал смертью кондуктору, не взявшему с него плату за проезд

Очевидцы рассказали в комментариях, что на входе в автобус мужчина поскользнулся и остался одной ногой на ступеньке. В это время двери начали закрываться, и мужчине немного зажало конечность, но водитель быстро среагировал и открыл дверь. Однако пассажир заявил, что его намеренно зажали дверями и отказался платить за проезд.