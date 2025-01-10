Тюменец угрожал смертью кондуктору, не взявшему с него плату за проезд

Posted 10 января, 09:11
Published 10 января, 09:11
Modified 10 января, 09:13
Updated 10 января, 09:13
Инцидент случился ранним утром 10 января на маршруте №27. Очевидцы записали часть скандала на видео и опубликовали в соцсети. В кадре мужчина средних лет сидит на корточках у двери автобуса и кричит в глубину салона, переругиваясь с водителем и кондуктором. А потом едва не бросается на женщину, но все-таки выходит на остановке.
«Вот скажи ему, барану! Вам надо вот так вот давать! Сдохнешь, как собака» — заявил скандальный пассажир кондуктору и помахал в воздухе кулаком в адрес обоих работников общественного транспорта.
Очевидцы рассказали в комментариях, что на входе в автобус мужчина поскользнулся и остался одной ногой на ступеньке. В это время двери начали закрываться, и мужчине немного зажало конечность, но водитель быстро среагировал и открыл дверь. Однако пассажир заявил, что его намеренно зажали дверями и отказался платить за проезд.
Ранее школа в тюменском селе Луговое попала в центр скандала из-за несдержанного педагога. Ученики записали на видео, как во время урока учительница пригрозила убийством непоседливому ученику.