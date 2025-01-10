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Posted 10 января, 09:11

Published 10 января, 09:11

Modified 10 января, 09:13

Updated 10 января, 09:13

Тюменец угрожал смертью кондуктору, не взявшему с него плату за проезд

Тюменец угрожал смертью кондуктору, не взявшему с него плату за проезд

10 января 2025, 09:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Житель Тюмени устроил скандал в рейсовом автобусе, где прокатился бесплатно. В порыве злости он пожелал кондуктору «сдохнуть как собака».

Инцидент случился ранним утром 10 января на маршруте №27. Очевидцы записали часть скандала на видео и опубликовали в соцсети. В кадре мужчина средних лет сидит на корточках у двери автобуса и кричит в глубину салона, переругиваясь с водителем и кондуктором. А потом едва не бросается на женщину, но все-таки выходит на остановке.

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«Вот скажи ему, барану! Вам надо вот так вот давать! Сдохнешь, как собака» — заявил скандальный пассажир кондуктору и помахал в воздухе кулаком в адрес обоих работников общественного транспорта.

Очевидцы рассказали в комментариях, что на входе в автобус мужчина поскользнулся и остался одной ногой на ступеньке. В это время двери начали закрываться, и мужчине немного зажало конечность, но водитель быстро среагировал и открыл дверь. Однако пассажир заявил, что его намеренно зажали дверями и отказался платить за проезд.

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Ранее школа в тюменском селе Луговое попала в центр скандала из-за несдержанного педагога. Ученики записали на видео, как во время урока учительница пригрозила убийством непоседливому ученику.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Общественный транспорт
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