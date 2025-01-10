Топонимика Тюмени устарела: как улицы города могли бы звучать по-новому?

Хотя некоторые горожане всё же считают, что было бы лучше сменить название. Они уверены, что дореволюционные топонимы были более удачными, и предлагают вернуть их. Напомним, что в дореволюционное время улица Дзержинского называлась Садовой, но в 1926 году её переименовали в честь советского государственного и политического деятеля Феликса Эдмундовича Дзержинского.