Топонимика Тюмени устарела: как улицы города могли бы звучать по-новому?

Posted 10 января, 08:01
Published 10 января, 08:01
Modified 10 января, 08:03
Updated 10 января, 08:03
Многих тюменцев возмутило переименование улицы Дзержинского в Садовый бульвар. Горожане не совсем понимают, почему улица, на которой нет сада, может иметь такое название и зачем уже привычный топоним понадобилось заменить.
«Было бы разумнее не улицу переименовывать, а присвоить бульвару название „Садовый бульвар“. Хотя он вроде Тюменским Арбатом зовется…», — говорят тюменцы.
Хотя некоторые горожане всё же считают, что было бы лучше сменить название. Они уверены, что дореволюционные топонимы были более удачными, и предлагают вернуть их. Напомним, что в дореволюционное время улица Дзержинского называлась Садовой, но в 1926 году её переименовали в честь советского государственного и политического деятеля Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Однако Алексей Васин, филолог и специалист по топонимике, убеждён, что к созданию новых названий и изменению существующих следует подходить более ответственно и учтиво.
«Топонимика — вещь очень тонкая. Однако в случая с улицей Дзержинского я отчасти согласен с каждой из позиций. Да, сменить название стоило, как минимум из-за того, что Дзержинский с Тюменью ничего общего не имеет. То, что он сюда разок заехал — не дело. Но и Садовым бульваром это место уже не назовешь. Почему раньше улица Садовой называлась? Потому что на этой улице действительно были сады. Здесь жили крестьяне, мещане и купцы, и они старались создать лучшие сады, соревнуясь друг с другом. В результате улица утопала в цвету яблонь и черёмухи. А сейчас ведь этого нет», — отмечает эксперт.
Однако случай с этой улицей не единственный, который в вопросе топонимики можно назвать неудачным. Филолог считает, что у города с этим есть большие проблемы.
Но для начала стоит разобраться, кто в Тюмени выбирает названия улицам и по какому признаку это происходит. Согласно «Порядку присвоения наименований улицам, площадям, иным территориям города Тюмени», утвержденному Тюменской городской Думой, предложения о наименованиях могут вносить органы государственной власти, местного самоуправления, общественные объединения, юридические лица или обычные граждане.
Предложения направляются в специальную комиссию, созданную при администрации города, которая рассматривает их на предмет соответствия установленным требованиям. Среди этих требований — соответствие словообразовательным, орфографическим и стилистическим нормам русского языка, отражение историко-культурного развития города, учет особенностей ландшафта и отсутствие дублирования наименований
После рассмотрения комиссией предложения выносятся на общественное обсуждение, где жители города могут выразить свое мнение. Окончательное решение о присвоении наименования принимается Тюменской городской Думой.
Так, например, на заседании последней комиссии по топонимике решались вопросы названий улиц в СНТСН «Лето-парк». Им дали названия: Еловая, Тенистая и Березовая. Несложно догадаться по какому принципу они выбирались.
«Но даже подобный принцип лучше, чем необоснованное возвращения старых названий, которые уже ничего общего с реальностью не имеют», — уверен филолог.
В значительной степени топонимика Тюмени отражает советское прошлое. В городе много улиц, названных в честь революционных деятелей (улицы Ленина, Дзержинского, Свердлова), советских праздников и идеологических концепций (улица 50 лет Октября, улица Коммунистическая).
«Такие названия были актуальны в эпоху СССР, когда идеология и память о революции формировали городскую культуру. Однако спустя более чем 30 лет после распада Советского Союза многие из этих названий кажутся устаревшими и мало связанными с текущей жизнью города», — указывает филолог.
К проблемам устаревших топонимов эксперт также относит:
Современные же подходы к топонимике предполагают использование названий, отражающих культурную, историческую и природную уникальность региона. В некоторых городах уже произошла волна переименований, направленных на восстановление исторических названий и создание новых, соответствующих духу времени.
«Например, у нас есть потрясающее название — улица Станислава Карнацевича. Это первый врач-педиатр в Тюмени. Вот вам и местный код, и история в одной обертке. Классно же. Только вот не там ее расположили. Если бы у детской больницы или детского отделения поликлиники, то было бы более концептуально. Но и не хватает таблички, конечно. Сколько у нас людей знает, кто такой Станислав Карнацевич?», — задается вопросом филолог.
По словам Васина, современные тенденции в городской топонимике включают: деколонизацию, переосмысление прошлого, увековечение локальных героев и деятелей культуры, природные, географические мотивы и гендерный баланс. Последнее связано с тем, что все чаще улицы называют в честь выдающихся женщин, что исправляет историческую диспропорцию.
«Хорошие примеры топонимического выбора — скверы Крапивина и Логунова. Но не обязательно всюду закладывать фамилии. Назовите вы Дзержинского уже „Тюменский Арбат“ — люди привыкли, это закономерное и обоснованное название. Это куда привлекательнее „Садового бульвара“ без садов», — считает филолог.
Чтобы топонимика Тюмени соответствовала современным реалиям, стоит учитывать современные подходы к городским названиям.
«Современная топонимика должна отражать не только прошлое, но и настоящее города, его динамику и культурное развитие. Важно, чтобы названия были понятными, вдохновляющими и способствовали сохранению исторической памяти. В Тюмени много достойных исторических фигур и природных объектов, которые могли бы стать основой для новых названий улиц», — говорит филолог.
Так Васин предлагает изменить, например, улицу Советскую, назвав ее улицей Художников или улицей Искусства в честь арт-объектов которые там располагаются в изобилии.
«Эта улица богата на стрит-арты, причем достойные. Так почему бы не подчеркнуть достоинство города топонимикой? Но я лишь предлагаю свой вариант. В идеале нужно активнее привлекать население к выбору названий городских улиц. И тогда, я уверен, что наша топонимика станет куда интереснее», — говорит филолог.
Топонимика Тюмени нуждается в переосмыслении, отражающем современные реалии, культурные достижения и исторические корни города. Отказ от устаревших и шаблонных названий в пользу уникальных, связанных с историей и природой региона, может значительно усилить идентичность Тюмени, сделать её более привлекательной как для жителей, так и для туристов. Главное — сохранять баланс между уважением к прошлому и стремлением к будущему.
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