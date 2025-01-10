Свыше 14 тонн ТКО вывез тюменский регоператор в праздничные дни

Так, жители зоны обслуживания тюменского завода — Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Тюменского, Нижнетавдинского, Ярковского, Исетского, Ялуторовского, Упоровского, Омутинского и Юргинского муниципальных районов — больше всего прибирались в своих домах в предпраздничные 30 и 31 декабря. А самыми спокойными днями для специалистов МСЗ и транспортировщиков отходов на этих территориях стали 2 и 8 января.