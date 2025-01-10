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Posted 10 января, 09:59

Published 10 января, 09:59

Modified 10 января, 10:01

Updated 10 января, 10:01

Свыше 14 тонн ТКО вывез тюменский регоператор в праздничные дни

Свыше 14 тонн ТКО вывез тюменский регоператор в праздничные дни

10 января 2025, 09:59
Фото: ТЭО.
За длительные праздничные выходные жители Тюменской области выбросили 14,5 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Ровно столько же мусора было вывезено региональным оператором.

Количество образованного в праздничные каникулы мусора сопоставимо, например, с массой 805 фур мандаринов, 290 пассажирских железнодорожных вагонов или 2 тысяч 400 фигур медведей-родителей из знаменитой новогодней инсталляции тюменских белых мишек.

С 28 декабря прошлого года по 8 января 2025 года вывоз твердых коммунальных отходов в Тюменской области организовывался в штатном режиме. Несмотря на увеличение объема мусора, характерное для праздничных дней, все вопросы решались оперативно, без каких-либо существенных сбоев. Пик нагрузки пришелся на последние дни декабря 2024 года, когда на мусоросортировочные заводы региона в каждый из дней поступало почти 1,5 тысячи тонн ТКО, — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Так, жители зоны обслуживания тюменского завода — Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Тюменского, Нижнетавдинского, Ярковского, Исетского, Ялуторовского, Упоровского, Омутинского и Юргинского муниципальных районов — больше всего прибирались в своих домах в предпраздничные 30 и 31 декабря. А самыми спокойными днями для специалистов МСЗ и транспортировщиков отходов на этих территориях стали 2 и 8 января.

Фото: ТЭО

Активно готовились к празднованию Нового года и проживающие в городе Ишим, Ишимском, Армизонском, Аромашевском, Абатском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Казанском, Сорокинском и Сладковском районах. Здесь основной объем ТКО зафиксирован также 30 и 31 декабря. Меньше всего отходов за период зимних выходных поступило на ишимский мусоросортировочный завод 5 января.

На территории обслуживания тобольского мусоросортировочного завода — город Тобольск, а также Тобольский, Уватский и Вагайский районы — самые продуктивные дни домашней уборки пришлись на то же 30 декабря и 5 января. Меньше местные домохозяйки пользовались контейнерами для коммунальных отходов 2 января.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тобольск#Мусор#Вывоз ТКО#Мусоросортировочный завод#ТЭО#Жители#Праздничные дни
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