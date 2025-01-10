Стала известна причина отказа Владиславу Бакальчуку в передаче активов Wildberries

Бакальчук направил в суд исковое заявление о признании недействительной сделки о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (создана по итогам слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ), поскольку сделка, с его точки зрения, имела целью причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и самому Бакальчуку. При этом он был обязан представить доказательства этих фактов.