Стала известна причина отказа Владиславу Бакальчуку в передаче активов Wildberries

Posted 10 января, 07:42
Published 10 января, 07:42
Modified 10 января, 07:42
Updated 10 января, 07:42
Таким образом, судьи не выявили подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом стало известно из решения суда, поступившего в распоряжение редакции «РИА Новости».
Бакальчук направил в суд исковое заявление о признании недействительной сделки о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (создана по итогам слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ), поскольку сделка, с его точки зрения, имела целью причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и самому Бакальчуку. При этом он был обязан представить доказательства этих фактов.
В документе сказано: подтверждений того, что сделки принесли вред или имели целью причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и истцу, обнародовано не было.
Таким образом, суд не выявил оснований для признания сделок недействительными.