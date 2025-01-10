Психика на нуле: как продавцы алкомаркетов в Тюмени справляются с «хитрыми» клиентами

Posted 10 января, 08:03
Published 10 января, 08:03
Modified 10 января, 08:05
Updated 10 января, 08:05
Продавцы алкомаркетов в Тюмени, несмотря на внешнюю доброжелательность и вежливость, нередко сдерживают внутри много гнева. Работа в алкогольном магазине требует стойкости, терпения и умения справляться с конфликтными ситуациями, которые возникают почти ежедневно. И чаще всего дискомфорт достают люди, которых продавцы зовут «местными алкашами».
«Я работала в разных точках и везде есть группа мужиков, которая собирает мелочь на водку или пытается с продавцом договориться, что позже занесут „денежку“. Сначала они вежливые и смешные, но, когда им отказываешь несколько раз, могут начаться дебоши. Особенно тяжело было в новогодние праздники — психика была ушатана в ноль», — рассказывает Сахарова.
До рукоприкладства пока не доходило, но несколько десятков раз девушке угрожали «навести порчу» или «проклясть». Однако сама девушка считает, что пока в её жизни всё складывается хорошо, а значит, угрозы «местных алкоголиков» могли остаться лишь пустыми обещаниями, возможно, у них всё-таки нет способностей к магии.
Также девушку раздражает, когда в ее магазин приходят несовершеннолетние, которые пытаются доказать, что им, якобы, уже давно есть 18.
«Это тоже сначала может показаться смешным. Ведь это то те самые актеры без Оскара. Вот мальчик заходит с пафосным лицом, просит сигареты так, будто это максимально естественное для него действие и искренне удивляется, когда ея прошу его показать паспорт. Потом он отыгрывает удивление от того, что документа с собой нет. И катарсисом этой сцены может стать плохо отфотошопленное фото паспорта с телефона. Но везет, если Титан уходит побежденным, иногда начинают „качать права“ и угрожать. Тут же скорее не страшно, а раздражает нахальное поведение подростков», — указывает сотрудница.
Некоторые подростки также пытаются купить сигареты или алкоголь, используя документы родственников или родителей, однако и эта «схема» легко обнаруживается опытным продавцом.
Но есть и еще более раздражающие, по мнению продавца, люди — это взрослые, покупающие алкоголь и сигареты детям.
«Эти же подростки тусуются около магазина и ищут взрослых, которые им купят то, что они хотят. И у меня отвращение вызывают люди, которые на это соглашаются. Я же прям за стеклянной дверью вижу, как вы это детям отдаете. А это так-то преступление», — говорит Сахарова.
Напомним, что получить штраф за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции по статье 6.10 КоАП РФ могут как родители несовершеннолетних, так и посторонние взрослые люди. Для первых он составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для вторых — от 1,5 до 3 тысяч рублей.
В Тюмени действует запрет на продажу алкоголя в ночное время, однако некоторые клиенты пытаются обойти это правило, упрашивая продать напитки после закрытия кассы. Некоторые предлагают «доплатить», другие пытаются использовать уловки.
«Не все понимают, почему одни магазины могут продать пиво после 21:00, а другие — нет. дело в лицензии „бара“. Но у нас такого нет и потому по пятницам вечерами, когда мы еще час работаем после времени запрета, ломятся к нам хитрецы и выпрашивают всеми силами бутылку. даже с некоторыми „корочками“ приходили, чтобы получить желаемое. Но мне проблемы не нужны. Хотя иногда страшно отказывать, особенно, если на смене нет мужчин», — рассказывает тюменская продавщица.
Также проблемы часто возникают с покупателями, которые просят продавца подсказать, каков вкус алкогольного напитка. Хоть продавцы знают об алкоголе много, но пробовать каждую позицию в их обязанности не входит, что вызывает бурное негодование у клиентов.
«У нас требовали открыть бутылку и провести дегустацию, чтобы компенсировать „некомпетентность персонала“. Такое даже бывает», — говорит девушка.
Продавцы алкомаркетов Тюмени советуют клиентам быть вежливыми, соблюдать правила торговли и уважительно относиться к персоналу. Простые правила: приносить паспорт, не спорить из-за законов и проявлять уважение к другим покупателям — помогут сделать покупки приятными для всех. Однако, как говорит тюменская продавщица, некоторым все же стоит задуматься о том, чтобы пожизненно отказаться от употребление алкоголя.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сладкие газированные напитки в Тюменской области могут подорожать на 5-10% в этом году. Причина — рост акцизов 7 до 10 рублей за литр на газированные напитки.