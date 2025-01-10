Психика на нуле: как продавцы алкомаркетов в Тюмени справляются с «хитрыми» клиентами

До рукоприкладства пока не доходило, но несколько десятков раз девушке угрожали «навести порчу» или «проклясть». Однако сама девушка считает, что пока в её жизни всё складывается хорошо, а значит, угрозы «местных алкоголиков» могли остаться лишь пустыми обещаниями, возможно, у них всё-таки нет способностей к магии.