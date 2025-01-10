Приехали: Тюмени грозит череда банкротств автодилеров

По данным участников рынка, в прошлом году они закрыли автомобильный вопрос не только для тех, кто откладывал покупку, но и удовлетворили опережающий спрос. Поэтому в 2025 году продажи обязательно упадут. При хорошем сценарии — на 10%, при плохом — на все 20%, спрогнозировал замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев. По другим оценкам, спрос может рухнуть на треть.