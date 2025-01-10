Приехали: Тюмени грозит череда банкротств автодилеров

Posted 10 января, 09:06
Published 10 января, 09:06
Modified 10 января, 09:17
Updated 10 января, 09:17
Осенью 2024 года продажи автомобилей перестали расти на фоне очередного повышения ключевой ставки и выросшего утильсбора. Ряд экспертов уверен, что тенденция сохранится на весь 2025 год, другие считают, что рынок восстановится благодаря «эффекту пружины».
В среде дилеров не обойдется без потерь, здесь почти все эксперты сошлись во мнении. Продавцам придется повышать цену, чтобы оправдать затраты, но держать ее настолько низкой, чтобы она могла привлечь покупателей.
«Дилерам придется балансировать на грани рентабельности, урезая свою маржу и предлагая скидки. Не исключено, что производители пересмотрят комплектации машин, чтобы снизить цену. Но в случае с иностранными компаниями это сложный процесс», — пояснила руководитель направления легкового автотранспорта «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.
Гендиректор автохолдинга «Базис Моторс» в Тюмени Александр Беляев отметил, что конкуренция среди дилеров китайских автомобилей значительно выросла за счет открытия новых точек. Но большую часть 2024 года она не была проблемой: покупателей хватало на всех. Вместо одного дилера бренда Haval в Тюмени теперь действуют несколько. Премиальные автомобили Exeed теперь продают в двух точках, Geely — в трех, у родственного бренда Belgee появилась своя сеть.
«Китайские бренды взяли курс на расширение дилерских сетей. Появилась серьезная конкуренция, по 3-4 дилера на один бренд даже в городах не миллионниках. Продавать стало гораздо сложнее», — сказал Беляев в беседе с РБК Тюмень.
По данным участников рынка, в прошлом году они закрыли автомобильный вопрос не только для тех, кто откладывал покупку, но и удовлетворили опережающий спрос. Поэтому в 2025 году продажи обязательно упадут. При хорошем сценарии — на 10%, при плохом — на все 20%, спрогнозировал замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев. По другим оценкам, спрос может рухнуть на треть.
На фоне низкой доходности дилеров непопулярные новые бренды не смогут удержаться на рынке. До корца года из России могут исчезнуть автомобили Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Большинство крупных продавцов уже сформировали свои портфели брендов, с которыми готовы работать, и новые марки туда не впишутся. Самыми популярными у россиян стали китайские бренды Chery, Geely, Great Wall и Changan.
Некоторые эксперты призвали не беспокоиться и ждать восстановления рынка. Специалист по подбору автомобилей компании Relynolli Денис Осецкий уверен, что это произойдет уже весной 2025 года. Благодаря «эффекту пружины», а именно тех россиян, которые придержали деньги или отложили продажу автомобиля. Никто не может опасаться вечно, и в стабильно меняющейся ситуации люди все равно решатся на сделки.
Директор по развитию тюменского холдинга «Автоград» Алексей Федоткин тоже настроен оптимистично. По его мнению, вместо вымирания рынок в тюменской области ждет череда укрупнений бизнеса.
«Сильно сомневаюсь, что будут громкие банкротства. Скорее это приведет к слияниям и продажам бизнеса. Подобное всегда происходит при нестабильной ситуации в экономике, это просто является катализатором. Именно сейчас мы не видим никаких критических проблем», — отметил эксперт.
Как писал «Наш Город», эксперты предсказали новый рост цен на автомобили в 2025 году. Стоимость импортируемых автомобилей повысится на 132,2 тыс. рублей. Для автомобилей в ценовой категории 4-5 млн подорожание составит 2,6-3%, для машин по цене около 3 млн рублей — 4-5%, а для бюджетных моделей за 1,7-2 млн — на 6,5-7,6%.