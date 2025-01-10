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Posted 10 января, 13:00

Published 10 января, 13:00

Modified 10 января, 13:02

Updated 10 января, 13:02

Под Тюменью перевернулся микроавтобус с детьми, а госслужащим подняли зарплаты

Под Тюменью перевернулся микроавтобус с детьми, а госслужащим подняли зарплаты

10 января 2025, 13:00
Фото: Прокуратура Тюменской области.
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Итоги
На трассе Тюмень — Омск перевернулся микроавтобус, четверо людей пострадали. Тем временем, государственным служащим увеличили заработные платы.

Тюменским госслужащим подняли зарплаты

Как стало известно, за прошлый год размер средней предлагаемой заработной платы в данной сфере увеличился на 15 процентов и достиг 50 тысяч рублей. Годом ранее этот показатель составлял 43,2 тысячи рублей.

Среди причин увеличения заработной платы государственным служащим — сокращения числа служащих в органах власти, а также проведенная индексация зарплат.

Тюменским госслужащим подняли зарплаты
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Иностранцы, проживающие в Тюмени и получившие гражданство нашей страны, не встали на воинский учет. Силовики сопроводили всех нарушителей в военный комиссариат. Представители Министерства обороны России поделились видеохроникой того, как проходили рейды.

Уточняется, что сотрудники силовых ведомств прошли с проверками по стройкам, оптовым базам, рынкам и торговым павильонам.

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Под Тюменью перевернулся микроавтобус с детьми

На трассе Тюмень — Омск в жуткое дорожно-транспортное происшествие попал микроавтобус. В нем находилось 10 пассажиров, четверо из них получили серьезные травмы (6-летний мальчик, 17-летняя девушка, мужчина 48 лет и 46-летний водитель микроавтобуса). Еще несколько пассажиров отделались несерьезными ранами.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

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Таксист, который угрожал ветерану СВО, будет осужден

Инцидент случился осенью прошлого года. Ночью 46-летний таксист подвозил до дома пассажиров — брата и сестру. По дороге они разговорились. Однако, приятная беседа быстро переросла в конфликт после того, как шофер узнал, что везет участника специальной военной операции.

Он угрожал мужчине убийством. К счастью, сделать это ему не удалось. В результате, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру.

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