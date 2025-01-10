Под Тюменью перевернулся микроавтобус с детьми, а госслужащим подняли зарплаты

Инцидент случился осенью прошлого года. Ночью 46-летний таксист подвозил до дома пассажиров — брата и сестру. По дороге они разговорились. Однако, приятная беседа быстро переросла в конфликт после того, как шофер узнал, что везет участника специальной военной операции.