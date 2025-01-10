На «трассе смерти» под Тюменью перевернулся микроавтобус. Пострадали дети

Как сообщили представители ГИБДД по Тюмени, ехал микроавтобус по Тюменско-Омской трассе, перевозя ассажиров по маршруту Тюмень-Сладково. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машину унесло в кювет. Сначала она врезалась в металлический столб, а затем несколько раз перевернулась.