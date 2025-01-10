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Posted 10 января, 11:34

Published 10 января, 11:34

Modified 10 января, 11:42

Updated 10 января, 11:42

На «трассе смерти» под Тюменью перевернулся микроавтобус. Пострадали дети

10 января 2025, 11:34

На «трассе смерти» под Тюменью перевернулся микроавтобус с детьми

Сюжет
ДТП
На трассе Тюмень-Омск сегодня в жуткое ДТП попал микроавтобус. В нем находилось 10 пассажиров, четверо из них получили серьезные травмы.

Как сообщили представители ГИБДД по Тюмени, ехал микроавтобус по Тюменско-Омской трассе, перевозя ассажиров по маршруту Тюмень-Сладково. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машину унесло в кювет. Сначала она врезалась в металлический столб, а затем несколько раз перевернулась.

В результате аварии пострадали 4 человека, 6-летний мальчик, 17-летняя девушка, мужчина 48 лет и 46-летний водитель микроавтобуса, еще несколько пассажиров отделались несерьезными травмами, а все серьезно пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Фото: Прокуратура Тюменской области
Массовая авария произошла на трассе под Тюменью
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После случившегося инцидента свою проверку организовала прокуратура, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось о том, что известный тюменский КВНщик попал в реанимацию после аварии.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Трасса
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