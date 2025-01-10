На «трассе смерти» под Тюменью перевернулся микроавтобус. Пострадали дети

Posted 10 января, 11:34
Published 10 января, 11:34
Modified 10 января, 11:42
Updated 10 января, 11:42
Как сообщили представители ГИБДД по Тюмени, ехал микроавтобус по Тюменско-Омской трассе, перевозя ассажиров по маршруту Тюмень-Сладково. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машину унесло в кювет. Сначала она врезалась в металлический столб, а затем несколько раз перевернулась.
В результате аварии пострадали 4 человека, 6-летний мальчик, 17-летняя девушка, мужчина 48 лет и 46-летний водитель микроавтобуса, еще несколько пассажиров отделались несерьезными травмами, а все серьезно пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
После случившегося инцидента свою проверку организовала прокуратура, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось о том, что известный тюменский КВНщик попал в реанимацию после аварии.