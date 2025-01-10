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Posted 10 января, 11:13

Published 10 января, 11:13

Modified 10 января, 11:33

Updated 10 января, 11:33

Директор детского сада в Тюмени воровала из учреждения с помощью «мертвых душ»

Директор детского сада в Тюмени воровала из учреждения с помощью «мертвых душ»

10 января 2025, 11:13
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
В Тюмени директор детского сада несколько лет подряд путем мошеннических махинаций обворовывала свое же учреждение. При помощи фиктивных документов она получала деньги на содержание «мертвых душ».

Как рассказали в областной прокуратуре, 52-летняя директор, в течение 4 лет, с 2019 по 2023 год воровала деньги, выделяемые на содержание детей в детском саду из областного бюджета. В качестве мошеннической схемы она использовала вариант «мертвых душ».

Каждый раз она предоставляла в депобразования информацию о детях, которые не учились в детском саду, перестали его посещать или же их вовсе не существовало. В результате бюрократических проволочек женщина исправно получала завышенные средства на содержание детей годами, нанеся бюджету региона ущерб на 2 с половиной миллиона рублей.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, на момент разбирательств все имущество подозреваемой арестовано. Если вина женщины подтвердится, ей может грозить тюремный срок до 10 лет лишения свободы.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Суд#Прокуратура#Коррупция#Новости тюмени
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