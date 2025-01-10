Директор детского сада в Тюмени воровала из учреждения с помощью «мертвых душ»

Posted 10 января, 11:13
Published 10 января, 11:13
Modified 10 января, 11:33
Updated 10 января, 11:33
Как рассказали в областной прокуратуре, 52-летняя директор, в течение 4 лет, с 2019 по 2023 год воровала деньги, выделяемые на содержание детей в детском саду из областного бюджета. В качестве мошеннической схемы она использовала вариант «мертвых душ».
Каждый раз она предоставляла в депобразования информацию о детях, которые не учились в детском саду, перестали его посещать или же их вовсе не существовало. В результате бюрократических проволочек женщина исправно получала завышенные средства на содержание детей годами, нанеся бюджету региона ущерб на 2 с половиной миллиона рублей.
Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, на момент разбирательств все имущество подозреваемой арестовано. Если вина женщины подтвердится, ей может грозить тюремный срок до 10 лет лишения свободы.