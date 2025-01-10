Директор детского сада в Тюмени воровала из учреждения с помощью «мертвых душ»

Каждый раз она предоставляла в депобразования информацию о детях, которые не учились в детском саду, перестали его посещать или же их вовсе не существовало. В результате бюрократических проволочек женщина исправно получала завышенные средства на содержание детей годами, нанеся бюджету региона ущерб на 2 с половиной миллиона рублей.