Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области упала на 50% за праздники

Posted 9 января, 09:20
Published 9 января, 09:20
Modified 9 января, 09:23
Updated 9 января, 09:23
С 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 48% в Тюменской области. При это, у обративших к врачам чаще выявляли вирусы негриппозной этиологии.
Как сообщал «Наш Город», специалисты грозили жителям Тюменской области эпидемией в преддверии новогодних праздников. Особый рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом ожидался в Тюмени. Аналитики считают, что всплеск заболеваемости респираторными инфекциями может прийтись на первую рабочую неделю января.
Региональные власти подержали принятое на федеральном уровне решение не продлевать каникулы из-за вспышки метапневмовируса. Школы вернутся к работе планово, 13 января, без ограничений.