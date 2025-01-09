nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 09:20

Published 9 января, 09:20

Modified 9 января, 09:23

Updated 9 января, 09:23

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области упала на 50% за праздники

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области упала на 50% за праздники

9 января 2025, 09:20
Фото: 1MI.
Тюменцы на новогодних каникулах вполовину реже обращались к врачам из-за гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, чем в обычные дни. Заболеваемость упала на 48%.

С 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 48% в Тюменской области. При это, у обративших к врачам чаще выявляли вирусы негриппозной этиологии.

COVID-19 и ОРВИ: тюменский Роспотребнадзор раскрыл данные по заболевшим
Узнать подробнее

Как сообщал «Наш Город», специалисты грозили жителям Тюменской области эпидемией в преддверии новогодних праздников. Особый рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом ожидался в Тюмени. Аналитики считают, что всплеск заболеваемости респираторными инфекциями может прийтись на первую рабочую неделю января.

Региональные власти подержали принятое на федеральном уровне решение не продлевать каникулы из-за вспышки метапневмовируса. Школы вернутся к работе планово, 13 января, без ограничений.

Читайте также:
Школы в Тюмени не будут закрывать из-за метапневмовирусаМистический ужин: шесть принципов застолья в Новый год ЗмеиВ Тюменской области заморозили инвестпроект по разведению овец из-за вируса ящура
#Марина Коржина#Общество#Здоровье#Вирусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика