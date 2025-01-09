Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области упала на 50% за праздники

С 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 48% в Тюменской области. При это, у обративших к врачам чаще выявляли вирусы негриппозной этиологии.