Вылет из Тюмени на египетский курорт задержали на пять часов. Что случилось?

Posted 9 января, 02:55
Published 9 января, 02:55
Modified 9 января, 02:57
Updated 9 января, 02:57
Рейс авиакомпании Azur Air из Тюмени в египетский Шарм Эль Шейх был запланирован на 03:00 часов по местному времени. Но вылет задержали на пять часов. Новое время предполагаемой отправки — 08:00 часов, следует из данных на онлайн-табло Рощино.
После трехчасового ожидания пассажиров пригласили на регистрацию только в 06:40 часов. По данным воздушной гавани, самолет поздно вернулся из Египта, поэтому выбился из графика.
Длительные задержки вылета случаются не только с заграничными рейсами. Напомним, более чем на 10 часов задержали вылет из Тюмени в Уфу. Вместо запланированных 06:05 часов борт отправился в столицу Башкортостана только в 16:05 часов из-за позднего прибытия самолета.