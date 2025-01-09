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Posted 9 января, 02:55

Published 9 января, 02:55

Modified 9 января, 02:57

Updated 9 января, 02:57

Вылет из Тюмени на египетский курорт задержали на пять часов. Что случилось?

Вылет из Тюмени на египетский курорт задержали на пять часов. Что случилось?

9 января 2025, 02:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Вылет рейса ZF 959 в Египет задержали в тюменском аэропорту на пять часов. Все, кто должен был улететь еще ночью, до сих пор находятся в Тюмени.

Рейс авиакомпании Azur Air из Тюмени в египетский Шарм Эль Шейх был запланирован на 03:00 часов по местному времени. Но вылет задержали на пять часов. Новое время предполагаемой отправки — 08:00 часов, следует из данных на онлайн-табло Рощино.

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После трехчасового ожидания пассажиров пригласили на регистрацию только в 06:40 часов. По данным воздушной гавани, самолет поздно вернулся из Египта, поэтому выбился из графика.

Длительные задержки вылета случаются не только с заграничными рейсами. Напомним, более чем на 10 часов задержали вылет из Тюмени в Уфу. Вместо запланированных 06:05 часов борт отправился в столицу Башкортостана только в 16:05 часов из-за позднего прибытия самолета.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Аэропорт Рощино#Туризм#Путешествия
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