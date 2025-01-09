Внимание! Завтра в Тюменской области ожидаются опасные погодные явления

Posted 9 января, 11:32
Published 9 января, 11:32
Modified 9 января, 11:49
Updated 9 января, 11:49
Как сообщают тюменские синоптики, в городе погода будет более стабильной, гололед никуда не денется, а вот ветер будет порывистым, от 8 до 13 метров, в отдельных районах ожидается настоящий шторм от 15 до 20 метров в секунду. Осадков при этом пока не прогнозируется.
Водителей просят быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не лихачить, а пешеходов, по возможности, переждать шквал в безопасном месте.