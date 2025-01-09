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Posted 9 января, 11:32

Published 9 января, 11:32

Modified 9 января, 11:49

Updated 9 января, 11:49

Внимание! Завтра в Тюменской области ожидаются опасные погодные явления

Внимание! Завтра в Тюменской области ожидаются опасные погодные явления

9 января 2025, 11:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Прогноз погоды
Тюменцев предупреждают об опасных погодных явлениях завтра днем. В первую очередь на регион обрушится порывистый ветер, а также возможен гололед.

Как сообщают тюменские синоптики, в городе погода будет более стабильной, гололед никуда не денется, а вот ветер будет порывистым, от 8 до 13 метров, в отдельных районах ожидается настоящий шторм от 15 до 20 метров в секунду. Осадков при этом пока не прогнозируется.

Водителей просят быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не лихачить, а пешеходов, по возможности, переждать шквал в безопасном месте.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени резко потеплеет и пойдет дождь со снегом.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Погода#Прогноз погоды#Погодные условия
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