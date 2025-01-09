nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 10:21

Published 9 января, 10:21

Modified 9 января, 10:33

Updated 9 января, 10:33

В Тюмени беларус — нелегал преследовал и жестоко избил тюменку

В Тюмени беларус — нелегал преследовал и жестоко избил тюменку

9 января 2025, 10:21
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
В Тюмени вынесли приговор агрессивному преследователю местной жительницы. Сам обвиняемый из Беларуси, да и в России он находился нелегально.

Как рассказали представители региональной прокуратуры, мужчина, находясь в отношениях с жительницей города Тюмени после скандала поджидал ее на машине рядом с ее домом, после чего предложил подвезти, на что она согласилась. Однако отвез женщину он не до работы, а в Тюменский район, за город, попутно угрожая женщине убийством и показывая, что имеет при себе нож. Женщина, оказавшись в таком положении, согласилась простить обвиняемого и возобновить отношения с ним. Мужчина ее отпустил.

После этого прошло две недели, а женщина так и не выходила на связь, обозлившись, мужчина подкараулил ее недалеко от дома, устроил скандал, а после — избил, женщина получила тяжкие телесные повреждения.

Женщина обратилась в полицию, мужчину задержали. В ходе следственных действий также выяснилось, что мужчина находится на территории России нелегально. Он имеет запрет на въезд на территорию страны на 5 лет, однако в 2019 году все равно приехал в Россию.

Оставили без «Сказки»: суд закрыл тобольскую базу, где отравились дети
Узнать подробнее

С учетом всех обстоятельств суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он обязан выплатить потерпевшей компенсацию в полмиллиона рублей.

Ранее сообщалось о том, что уголовное дело о гибели тюменки на Усьвинских столбах направлено в суд Тюмени.

Читайте также:
Мигрант, по вине которого погибла маленькая девочка, выслушал приговор в ТобольскеКакая ирония. Под Тюменью мошенница обманом взяла кредит, но попалась с наркотикамиПрораба в Тюмени, на участке которого погиб рабочий, будут судить
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Суд#Новости тюмени#Тюменский суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика