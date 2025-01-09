В Тюмени беларус — нелегал преследовал и жестоко избил тюменку

Posted 9 января, 10:21
Published 9 января, 10:21
Modified 9 января, 10:33
Updated 9 января, 10:33
Как рассказали представители региональной прокуратуры, мужчина, находясь в отношениях с жительницей города Тюмени после скандала поджидал ее на машине рядом с ее домом, после чего предложил подвезти, на что она согласилась. Однако отвез женщину он не до работы, а в Тюменский район, за город, попутно угрожая женщине убийством и показывая, что имеет при себе нож. Женщина, оказавшись в таком положении, согласилась простить обвиняемого и возобновить отношения с ним. Мужчина ее отпустил.
После этого прошло две недели, а женщина так и не выходила на связь, обозлившись, мужчина подкараулил ее недалеко от дома, устроил скандал, а после — избил, женщина получила тяжкие телесные повреждения.
Женщина обратилась в полицию, мужчину задержали. В ходе следственных действий также выяснилось, что мужчина находится на территории России нелегально. Он имеет запрет на въезд на территорию страны на 5 лет, однако в 2019 году все равно приехал в Россию.
С учетом всех обстоятельств суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он обязан выплатить потерпевшей компенсацию в полмиллиона рублей.
Ранее сообщалось о том, что уголовное дело о гибели тюменки на Усьвинских столбах направлено в суд Тюмени.