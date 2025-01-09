В Тюмени беларус — нелегал преследовал и жестоко избил тюменку

Как рассказали представители региональной прокуратуры, мужчина, находясь в отношениях с жительницей города Тюмени после скандала поджидал ее на машине рядом с ее домом, после чего предложил подвезти, на что она согласилась. Однако отвез женщину он не до работы, а в Тюменский район, за город, попутно угрожая женщине убийством и показывая, что имеет при себе нож. Женщина, оказавшись в таком положении, согласилась простить обвиняемого и возобновить отношения с ним. Мужчина ее отпустил.