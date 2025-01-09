В Тюмени 9 января резко потеплеет и пойдет дождь со снегом

Posted 9 января, 01:07
Published 9 января, 01:07
Modified 9 января, 01:07
Updated 9 января, 01:07
В Тюмени 9 января года ожидается пасмурная погода, снег в первой половине дня, снег с дождем в ночные и вечерние часы. Утром и днем термометры покажут -8….-2, ночью температура воздуха не опустится ниже -2. Ветер будет дуть со скоростью 4,8 м/с, к ночи усилится до 6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:12, закат в 16:17, продолжительность дня 7 часов 5 минут.
В Тобольске 9 января ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем ожидается-7…-14, в вечерние часы потеплеет до -6…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 4,9 м/с, к ночи усилится до 5,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08, закат в 15:59, продолжительность дня 6 часов 51 минута.
В Ишиме 9 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег. Утром и днем температура воздуха составит -10…-5, ночью ожидается потепление до -3…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с, к ночи усилится до 8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49 закат в 16:08, продолжительность дня 7 часов 19 минут.