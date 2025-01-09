В Тюмени 9 января резко потеплеет и пойдет дождь со снегом

В Тюмени 9 января года ожидается пасмурная погода, снег в первой половине дня, снег с дождем в ночные и вечерние часы. Утром и днем термометры покажут -8….-2, ночью температура воздуха не опустится ниже -2. Ветер будет дуть со скоростью 4,8 м/с, к ночи усилится до 6 м/с.