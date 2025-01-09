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Posted 9 января, 01:07

Published 9 января, 01:07

Modified 9 января, 01:07

Updated 9 января, 01:07

В Тюмени 9 января резко потеплеет и пойдет дождь со снегом

В Тюмени 9 января резко потеплеет и пойдет дождь со снегом

9 января 2025, 01:07
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, снег, ветер 7-12 м/с ожидаются на юге Тюменской области в четверг, 9 января. Днем метеорологи прогнозируют потепление до 0…-5, местами до -15….-10, в ночные часы температура воздуха составит -3…-8, местами до -13. Вероятны гололедно-изморозевые отложения.

В Тюмени 9 января года ожидается пасмурная погода, снег в первой половине дня, снег с дождем в ночные и вечерние часы. Утром и днем термометры покажут -8….-2, ночью температура воздуха не опустится ниже -2. Ветер будет дуть со скоростью 4,8 м/с, к ночи усилится до 6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:12, закат в 16:17, продолжительность дня 7 часов 5 минут.

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В Тобольске 9 января ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем ожидается-7…-14, в вечерние часы потеплеет до -6…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 4,9 м/с, к ночи усилится до 5,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08, закат в 15:59, продолжительность дня 6 часов 51 минута.

В Ишиме 9 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег. Утром и днем температура воздуха составит -10…-5, ночью ожидается потепление до -3…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с, к ночи усилится до 8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49 закат в 16:08, продолжительность дня 7 часов 19 минут.

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